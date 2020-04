PKW nie jest uprawniona do oceny wprowadzanych przez ustawodawcę regulacji, lecz zobowiązana jest do ich realizacji. Ustalenie sposobu przeprowadzenia wyborów to decyzje o charakterze politycznym - głosi opinia Państwowej Komisji Wyborczej do ustawy w sprawie głosowania korespondencyjnego.

Pismo jest odpowiedzią na prośbę Senatu dotyczącą wyrażenia opinii i uwag przez PKW w sprawie uchwalonej przez Sejm 6 kwietnia ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku.

W przesłanej do Senatu opinii Państwowa Komisja Wyborcza zaznacza, że jest stałym i najwyższym organem wyborczym w sprawach przeprowadzenia wyborów i podejmuje działania wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. "PKW jest zatem organem apolitycznym, realizującym swoje obowiązki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na podstawie obowiązującego prawa" - napisano.

W dokumencie zaznaczono, że PKW nie posiada inicjatywy legislacyjnej, jednak po każdych wyborach Komisja jest zobowiązana do przedstawiania prezydentowi, marszałkom Sejmu i Senatu oraz premierowi informacji o realizacji przepisów Kodeksu wyborczego i ewentualnie propozycje ich zmian.

"Informacja po wyborach do Sejmu i do Senatu przeprowadzonych w 2019 r. została przekazana zgodnie z ustawowym obowiązkiem Komisji w dniu 10 lutego br." - przypomniano.

"PKW nie może się tutaj wypowiadać"

"Biorąc pod uwagę powyższe, PKW nie jest uprawniona do oceny wprowadzanych przez ustawodawcę regulacji, lecz zobowiązana jest ustawowo do ich realizacji. Kwestie związane z ustaleniem sposobu przeprowadzenia wyborów są bowiem decyzjami o charakterze politycznym, a PKW z uwagi na charakter wykonywanych ustawowych zadań, nie może się wypowiadać w tego rodzaju sprawach. Decyzje polityczne w przedmiotowym zakresie należą do wyłącznej kompetencji ustawodawcy" - głosi opinia Komisji.

Nieprawidłowy przepis

W dokumencie wskazano jednak, że w ustawie w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich w 2020 r. w jednym z artykułów przywołano nieprawidłowy przepis. Szef PKW Sylwester Marciniak przekazał, że stanowisko zostało poparte przez ośmiu członków Komisji, zaś jeden wstrzymał się od głosu.

Sejm 6 kwietnia uchwalił ustawę dotyczącą przeprowadzenia wyborów prezydenckich zarządzonych w 2020 r. Zakłada, że zostaną one przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. To samo rozwiązanie będzie miało zastosowanie w ewentualnej drugiej turze wyborów.

Ustawa została skierowana do Senatu. Jak zapowiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki, izba wykorzysta pełne 30 dni, jakie ma na zajęcie stanowiska w jej sprawie. Obecnie do Senatu wpływają ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa przeprowadzenia wyborów w formie korespondencyjnej. Zarządzono je na 10 maja.