Kwietniowa decyzja premiera, zobowiązująca Pocztę Polską do przygotowania w maju wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym, rażąco naruszyła prawo - uznał we wtorek (15 września) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Skargę w tej sprawie złożył Rzecznik Praw Obywatelskich.

Adam Bodnar, zaskarżając decyzję premiera Mateusza Morawieckiego, wskazywał, że decyzja ta polecała Poczcie Polskiej "realizację działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, polegających na podjęciu i realizacji czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym". Na tej podstawie Poczta Polska wystąpiła do władz samorządowych o przekazanie jej spisów wyborców.



Sąd przyznał rację przedstawionej w skardze argumentacji Adama Bodnara i uznał, że Mateusz Morawiecki nie miał prawa zlecić rozpoczęcia jakichkolwiek przygotowań do wyborów prezydenckich. Według obowiązującego prawa jedynym uprawnionym do tego organem jest Państwowa Komisja Wyborcza (PKW).

- Zaskarżona decyzja jest nieważna. (...) Przepis przewiduje dwie podstawy stwierdzenia nieważności: gdy rażąco narusza prawo i została wydana bezpodstawnie. W ocenie sądu obie te podstawy w tej sprawie zaistniały - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.