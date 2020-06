Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) pozytywnie zaopiniowała kalendarz wyborczy - poinformowała szefowa Krajowego Biura Wyborczego (KBW) Magdalena Pietrzak. Z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że wybory odbędą się 28 czerwca. Termin rejestracji komitetów minie 5 czerwca, a rejestracji kandydatów - 10 czerwca.

Zdjęcie Szef PKW Sylwester Marciniak i szefowa KBW Magdalena Pietrzak /Andrzej Hulimka /Agencja FORUM

Głosowanie odbędzie się metodą mieszaną - w lokalach wyborczych i korespondencyjnie.

Reklama

Kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do postanowienia marszałek Sejmu w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, określa dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych. Kalendarz ustala marszałek Sejmu, a opinię do niego wydaje PKW.

Szefowa KBW Magdalena Pietrzak poinformowała, że na posiedzeniu w nocy z wtorku na środę (z 2 na 3 czerwca) PKW pozytywnie zaopiniowała kalendarz wyborczy.

Jak wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej, kalendarz stanowi, że wybory odbędą się 28 czerwca.

5 czerwca minie termin na zawiadamianie PKW o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta, a także o uczestnictwie w wyborach przez komitety wyborcze, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez PKW w związku z wyborami prezydenta zarządzonymi na 10 maja.

Z kolei 10 czerwca minie termin na zgłaszanie do PKW kandydatów na prezydenta, a także ponowne zgłaszanie kandydatów przez pełnomocników wyborczych komitetów, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez PKW w związku z wyborami zarządzonymi na 10 maja i które zawiadomiły PKW o zamiarze uczestnictwa w wyborach zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. Oznacza to, że do 10 czerwca komitety nowych kandydatów będą musiały złożyć wymagane 100 tys. podpisów poparcia.

Do 12 czerwca pełnomocnicy wyborczy będą mogli zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, zaś obwodowe komisje wyborcze zostaną powołane przez komisarzy wyborczych do 15 czerwca.

13 czerwca minie termin na zgłaszanie konsulom zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą, a 16 czerwca na zgłaszanie komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.

Do 21 czerwca będzie możliwe wydanie przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek ministra zdrowia uchwały, w której zarządza się wyłączne głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej gminy lub jej części, jeśli na tym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej.

Do 26 czerwca jest czas na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów.

Do 26 czerwca wyborcy głosujący korespondencyjnie w kraju będą mieli czas na wrzucenie kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych.

28 czerwca w godz. od 7 do 21 odbędzie się głosowanie w lokalach wyborczych. Wtedy też możliwe będzie dostarczenie kopert zwrotnych (od głosujących korespondencyjnie) przez Pocztę Polską oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, możliwe będzie także dostarczenie kopert zwrotnych przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób do właściwych obwodowych komisji wyborczych.