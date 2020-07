Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda: Niech żyje Polska

"Niech żyje Polska" - skandował po ogłoszeniu wyników exit poll Andrzej Duda.

"To niebywała wiadomość, jestem ogromnie wzruszony. Bardzo dziękuję wszystkim moim rodakom, którzy poszli do tych wyborów" - powiedział Andrzej Duda.



"Taka frekwencja wystawia piękne świadectwo naszej demokracji" - dodał.



Prezydent podziękował również wyborcom Rafała Trzaskowskiego oraz swojej żonie i córce, a także byłej premier Beacie Szydło i szefowi rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Podziękowania powędrowały także do Jarosława Kaczyńskiego i liderów Zjednoczonej Prawicy.



Duda apelował o szacunek dla tych, którzy mają odmienne zdanie od naszego.



"Jeżeli ktoś poczuł się przeze mnie urażony podczas tej kampanii, proszę o wybaczenie" - powiedział prezydent.



Duda zaznaczył, że czekamy na oficjalne wyniki wyborów i zaprosił Trzaskowskiego do Pałacu Prezydenckiego. "Niech nasze uściśnięcie dłoni zakończy tę kampanię" - zaapelował do kandydata KO.



Oto szczegółowe wyniki exit poll:

Andrzej Duda: 50,4 proc.

Rafał Trzaskowski: 49,6 proc.

Frekwencja w II turze, według sondażu, wyniosła 68,9 proc.

