Według danych z ponad 91 proc. obwodów do głosowania w województwie podkarpackim w pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Andrzej Duda, który uzyskał 61,69 proc. Drugi jest Rafał Trzaskowski, którego poparło 15,38 proc. głosujących.

Zdjęcie Andrzej Duda na wiecu po ogłoszeniu sondażowych wyników I tury wyborów /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Trzecie miejsce zajął Szymon Hołownia z wynikiem 9,33 proc.

Z kolei Krzysztof Bosak zajmuje czwarte miejsce z wynikiem 9,00 proc.

Natomiast Władysław Kosiniak-Kamysz zdobył 2,59 proc. głosów, a Robert Biedroń 1,32 proc.

Zdjęcie Dane PKW z 87,16 proc. obwodów głosowania / INTERIA.PL