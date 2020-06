Prezydent Andrzej Duda gwarantuje Polsce skuteczną walkę z kryzysem i dalszy rozwój gospodarczy poprzez dobrą współpracę z rządem - powiedział szef Porozumienia Jarosław Gowin. Dodał, że kandydat KO Rafał Trzaskowski to wizja Polski "biernej i ospałej".

Zdjęcie Jarosław Gowin i Andrzej Duda /Andrzej Hulimka /Reporter

Zdaniem byłego wicepremiera, który przekonywał we wtorek w Łodzi do głosowania na ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudę, aby wyłonić w najbliższych wyborach głowę państwa potrzebna będzie druga tura głosowania.

Reklama

"Wszystko wskazuje na to, że rywalizacja rozegra się między kandydatem Polski ambitnej, ofensywnej, Polski stawiającej sobie wysoko poprzeczkę - tym kandydatem jest prezydent Andrzej Duda, a kandydatem Polski 'ciepłej wody w kranie', Polski biernej i ospałej - tym kandydatem jest (kandydat KO) Rafał Trzaskowski" - oświadczył podczas konferencji prasowej w Łodzi Gowin.

Prezydent Andrzej Duda - jak podkreślali członkowie Porozumienia - jest gwarantem dalszego rozwoju naszego kraju, w tym także Łodzi i województwa łódzkiego, bo popiera inwestycje i projekty, których realizacje są szansą dla dużych miast i mniejszych samorządów.

Były wicepremier ocenił, że współpraca władz Łodzi z rządem "mogłaby wyglądać lepiej". Podkreślił, że Łódź w pierwszej dekadzie XXI wieku wydźwignęła się z głębokiego regresu, ale potencjał miasta w ostatnich latach mógłby być wykorzystywany lepiej - powiedział Gowin.

O współpracy Łodzi z rządem

"Mam nadzieję, że po zwycięstwie prezydenta Andrzeja Dudy, dzięki takim inicjatywom, jak Narodowy Fundusz Rewitalizacji i Rozwoju Łodzi, z którego miasto mogłoby mieć kilkadziesiąt milionów, a w przyszłości subwencja inwestycji samorządowych, Łódź zyska po raz kolejny impuls rozwojowy, który mieszkańcy pamiętają sprzed 10, 15 lat (2002 - 2010 dwie kadencje prezydenta Jerzego Kropiwnickiego popieranego przez PiS i inne ugrupowania prawicowe - red.)" - podkreślił Jarosław Gowin.

Poseł PiS i były wiceprezydent Łodzi (od 2002 do 2010 r.) Włodzimierz Tomaszewski przypomniał, że w ramach pomocy w kryzysie po epidemii Łódź dostała już 4,43 mld zł wsparcia.

"Władze Łodzi powinny sprzyjać dużym inwestycjom, a nie zamykać się na świat. Opóźnienia, brak zaangażowania to analogiczne działanie do obecnych inicjatyw Rafała Trzaskowskiego blokowania polskich inwestycji" - napisał poseł Tomaszewski w liście do mediów po wtorkowej konferencji prasowej.