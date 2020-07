"Trzeba zmienić sytuację w mediach, równowaga medialna jest warunkiem dobrze funkcjonującej demokracji" - ocenił w czwartek (9 lipca) w Radiu Maryja prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński /Adam Chełstowski /Agencja FORUM

"Wyniki ekonomiczne z lat 2005-2007, przypominam, wtedy też rządziliśmy, w bardzo trudnej koalicji, i lat 2015-2020 wskazują w sposób oczywisty, a to już łącznie jednak siedem lat, że to my jesteśmy tą stroną, która potrafi rządzić gospodarką" - mówił prezes PiS.

Reklama

Zdaniem Kaczyńskiego, także w czasach rządów Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, sytuacja gospodarcza była lepsza w stolicy, niż w czasach rządów PO.

"Walczymy skutecznie, co najlepiej pokazała sprawa VAT-u z patologiami, a oni nie, ale we wszystkich badaniach oni są oceniani przez społeczeństwo jako lepiej przygotowani do kierowania gospodarką. Siła mediów jest taka, że nawet wielu naszych zwolenników tak uważa, po prostu im to wmówiono" - powiedział Kaczyński.

"Te wmówienia są nieszczęściem naszych czasów, trzeba zmienić sytuację w mediach. Równowaga medialna jest warunkiem dobrze funkcjonującej demokracji. My nie chcemy żadnych monopolów, żadnych 90 proc., chcemy zwykłej równowagi. Sądzę, że wtedy nie będzie żadnych wątpliwości, kto Polską będzie rządził" - mówił prezes PiS.