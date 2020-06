Jeżeli w pierwszej turze wyborów prezydenckich głosowaliśmy w miejscu swojego stałego zamieszkania, a podczas drugiej będziemy np. na wakacjach, to do 7 lipca możemy online złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w miejscu, gdzie będziemy - poinformował w poniedziałek (29 czerwca) resort cyfryzacji. Osoby chcące głosować korespondencyjnie mają czas na złożenie wniosku jedynie do wtorku (30 czerwca).

12 lipca odbędzie się druga tura wyborów. Jeżeli tego dnia będziemy znajdować się poza swoim miejscem stałego zamieszkania, można dopisać się do spisu wyborców w miejscowości, w której akurat będziemy przebywać. Wniosek można złożyć przez internet.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że jeśli na stałe mieszkamy np. w Gdańsku, a w niedzielę głosowaliśmy w Rzeszowie, to do tamtejszego spisu zostaliśmy dopisani. Będziemy w nim figurować także 12 lipca. Jeżeli jednak w drugiej turze wyborów chcielibyśmy głosować w innym miejscu np. w miejscu stałego zamieszkania, to należy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Taki dokument otrzymamy w urzędzie, w którym dopisaliśmy się do spisu, czyli w tym przypadku w Rzeszowie.

Jeśli jednak podczas drugiej tury będziemy w miejscu, gdzie się dopisaliśmy do spisu i głosowaliśmy w niedzielę, nie trzeba ponowie dopisywać się do spisu.

Profil zaufany

Resort wyjaśnił, że jeśli chcemy online dopisać się do spisu wyborców w miejscowości, w której akurat będziemy przebywać, musimy mieć założony profil zaufany. Jeżeli już go mamy i znamy adres, pod którym będziemy przebywać 12 lipca, to możemy wejść na stronę gov.pl i wybrać tam usługę "Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców".

Ministerstwo tłumaczy, że kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku "Dopisz się do spisu wyborców", a następnie musimy się zalogować profilem zaufanym lub e-dowodem.

Następnie należy wypełnić wniosek oraz wskazać powód, dla którego chcemy dopisać się do spisu wyborców. Na końcu należy go podpisać elektronicznie profilem zaufanym lub e-dowodem. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymamy na swoją skrzynkę na koncie Mój GOV (www.GOV.pl) i podany we wniosku adres e-mail. Resort wyjaśnił, że jeżeli urzędnik stwierdzi we wniosku braki lub błędy, skontaktuje się z nami: telefonicznie, pocztą tradycyjną, e-mailem lub przez skrzynkę na koncie Mój GOV.

Z e-usługi dopisania się spisu wyborców będzie można skorzystać do wtorku 7 lipca do godz. 23.59.

Chcesz głosować korespondencyjnie? Czasu jest mało

Z komunikatu wynika, że zdecydowanie mniej czasu mają te osoby, które chcą w drugiej turze skorzystać z głosowania korespondencyjnego. Wniosek online w tej sprawie będzie można zgłosić do wtorku 30 czerwca do godz. 23.59.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że jeżeli z takiej formy głosowania skorzystaliśmy w pierwszej turze elekcji prezydenckiej, to przed drugą turą nie trzeba składać kolejnego wniosku. Pakiet wyborczy dostaniemy na ten sam adres, na który dostaliśmy pakiet z pierwszej tury.

Jeżeli zdecydujemy się na korespondencyjną formę wyborów, to tak jak w przypadku dopisania się do spisu wyborców, można to zgłosić za pośrednictwem strony gov.pl.

Ministerstwo tłumaczy, że należy wybrać usługę "Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego dla osób głosujących w Polsce", następnie kliknąć "Zgłoś zamiar głosowania" i zalogować się profilem zaufanym bądź e-dowodem.

Jeśli jesteśmy osobami niepełnosprawnymi i potrzebujemy nakładki Braille’a, należy zaznaczyć odpowiednie oświadczenia i dołączyć swoje aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Chcąc głosować korespondencyjnie, możemy wybrać, czy chcemy odebrać pakiet wyborczy w urzędzie, czy chcemy go otrzymać na podany w oświadczeniu adres.

Na końcu trzeba podpisać elektronicznie zgłoszenie i je wysłać. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymamy na swoją skrzynkę na koncie Mój GOV.

Ministerstwo zastrzegło, że urząd nie rozpatrzy naszego wniosku w kilku przypadkach. Po pierwsze, jeśli nie uzupełnimy go lub nie poprawimy w ciągu jednego dnia od otrzymania wezwania z urzędu. Po drugie - jeśli mamy ustanowionego pełnomocnika do głosowania. Po trzecie - jeśli wydano już nam zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu, w którym będziemy w dniu wyborów.

Wpis do rejestru wyborców

Resort cyfryzacji poinformował ponadto, że ponownie można też skorzystać z e-usługi pozwalającej wpisać się do rejestru wyborców. Dzięki tej usłudze na stałe zmienimy miejsce głosowania nie tylko na drugą turę wyborów prezydenckich, ale także na wszystkie kolejne wybory.

Jeżeli chcemy skorzystać z tej opcji i głosować 12 lipca, wniosek w tej sprawie należy złożyć do niedzieli 5 lipca 2020 r. do godz. 23.59.

Poza profilem zaufanym będziemy musieli załączyć dodatkowe dokumenty jak skan lub zdjęcie dowodu osobistego i elektroniczną wersję innego dokumentu, który potwierdza miejsce stałego zamieszkania. Taki załącznik ułatwi urzędnikowi podjęcie decyzji i może przyspieszyć rozpatrzenie wniosku - zwraca uwagę ministerstwo. Dodatkowym dokumentem - tłumaczy MC - może być np. umowa najmu mieszkania, rachunek za prąd, na którym są nasze dane, umowa o pracę.