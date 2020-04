PiS złożył w środę projekt zmian w konstytucji. Dotyczy on przedłużenia kadencji urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy do siedmiu lat - informuje "Gazeta Wyborcza".

Zdjęcie Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin /Jacek Dominski/ /Reporter

Pierwszy o przedłużeniu kadencji prezydenta mówił Jarosław Gowin, lider Porozumienia. Jak informuje "GW", pod projektem oprócz byłego wicepremiera, podpisał się również m.in. Jarosław Kaczyński.

Druk o numerze 337 pojawił się na stronie Sejmu w środę wieczorem, ale datowany jest na 6 kwietnia.

Zgodnie z nim urzędujący prezydent miałby pełnić swoją funkcję nie pięć, a siedem lat. Według obowiązujących obecnie przepisów kadencja Dudy kończy się 6 sierpnia.



Wprowadzenie nowych przepisów wiąże się z odwołaniem wyborów prezydenckich, które planowo powinny odbyć się 10 maja.



W uzasadnieniu czytamy m.in., że zmiana "zmierza do zwiększenia ustrojowych gwarancji niezależności i bezstronności Prezydenta" i "zapewnienia stabilności władzy państwowej", co "jest podyktowane sytuacją niespotykanego zagrożenia dla bezpieczeństwa prawnego i publicznego obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, związanego z zagrożeniem COVID-19".

Do zmiany ustawy zasadniczej potrzeba dwóch trzecich głosów w Sejmie przy obecności co najmniej połowy posłów (przy pełnej obecności 460 posłów to 307 parlamentarzystów) oraz zgody Senatu, w którym minimalną przewagę ma opozycja 51 do 49.