Wybory prezydenckie 2020. PKW podała frekwencję wyborczą na godz. 17

"Frekwencja w niedzielnych wyborach prezydenckich na godz. 17 wyniosła 47, 89 proc. osób uprawnionych do udziału w tych wyborach" - poinformował przewodniczący PKW Sylwester Marciniak na konferencji prasowej o godz. 18.30.

PKW podała informację na podstawie danych otrzymanych od wszystkich 25 423 obwodowych komisji wyborczych, powołanych w stałych obwodach głosowania na obszarze całego kraju.

"Liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, czyli liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 29 582 843 osoby. Wydano karty do głosowania 14 166 725 osobom uprawnionym do głosowania, co stanowi 47,89 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach" - powiedział przewodniczący PKW.

Rekordowa frekwencja

Marciniak przypomniał, że w wyborach prezydenckich pięć lat temu, 10 maja 2015 r., frekwencja na godz. 17 wyniosła 34,41 proc.

Przewodniczący PKW zauważył, że wybory prezydenckie w 2015 r. zakończyły się frekwencją 48,96 proc. "A my już mamy prawie tę frekwencję na godz. 17" - podkreślił.





Gdzie najwyższa i najniższa frekwencja?

Marciniak stwierdził, że pod względem frekwencji wyróżniają się trzy województwa.

"Najwyższa frekwencja to jest woj. mazowieckie - 51,17 proc., drugie miejsce: woj. małopolskie - 50,27 proc. i trzecie miejsce: woj. podkarpackie - 49,19 proc." - przekazał.

"In minus wyróżnia się woj. opolskie, ostatnie miejsce - 42,32 proc., drugie miejsce od końca: woj. warmińsko-mazurskie - 43,06 proc. i trzecie miejsce od końca: woj. kujawsko-pomorskie - 45,51 proc." - poinformował szef PKW.

