Posłowie i europosłowie Zjednoczonej Prawicy od soboty będą spotykać się z wyborcami w całym kraju, aby mobilizować ich i przekonywać do głosowania w wyborach prezydenckich na Andrzeja Dudę. W ten weekend odbędzie się około takich 200 spotkań - powiedział Krzysztof Sobolewski z PiS.

Zdjęcie Andrzej Duda podczas niedawnego spotkania z mieszkańcami Zaleszan /Darek Delmanowicz /PAP



Reklama

Sobolewski, który jako szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości nadzoruje struktury partii, zwrócił uwagę, że do wyborów zostały już tylko dwa tygodnie, dlatego sztab starającego się o reelekcje Andrzeja Dudy intensyfikuje działania w terenie.

"Od soboty rozpoczynamy akcję 'Łączy nas Polska', w ramach której politycy Zjednoczonej Prawicy - posłowie oraz europosłowie - w swoich okręgach wyborczych będą spotykać się z wyborcami, przedstawiać program wyborczy prezydenta Andrzeja Dudy, mobilizować wyborców do udziały w wyborach i przekonywać do oddania głosu na niego" - poinformował Sobolewski.

"W ten weekend w całym kraju odbędzie się ok. 200 takich spotkań. W kolejnym tygodniu oraz w przyszły weekend akcja będzie kontynuowana. Łącznie zaplanowaliśmy kilkaset takich spotkań" - wskazał polityk PiS.

Sobolewski zapowiedział, że w trakcie spotkań politycy będą przypominać dokonania ostatnich pięciu lat rządów Zjednoczonej Prawicy, które nie byłyby możliwe bez aktywnego udziału prezydenta Dudy. "Będą też prezentować założenia tzw. Planu Dudy, czyli planu inwestycji strategicznych oraz lokalnych, a także jakie efekty przyniesie jego wprowadzenie. Będą też mówić o podpisanej w mijającym tygodniu 'Karcie rodziny'" - powiedział szef struktur PiS.

W środę prezydent Andrzej Duda podpisał "Kartę rodziny". To zbiór zasad, którymi, jak zadeklarował Duda, będzie się kierował, podejmując decyzje o podpisywaniu ustaw uchwalanych przez parlament. W zapisach znalazła się deklaracja o wsparciu finansowym dla rodzin, która gwarantuje kontynuację świadczeń "Rodzina 500 plus", "Dobry start" i "Mama plus". Deklaruje również wprowadzenie nowych programów wsparcia, w tym m.in. bonu wakacyjnego na każde dziecko w wysokości 500 zł i objęcie szczególną opieką rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami.

Cztery punkty "Planu Dudy"

Podpisując dokument, prezydent zobowiązał się do obrony instytucji małżeństwa i tworzenia dobrych warunków do wychowywania dzieci, tym samym deklarując brak zgody na adopcję dzieci przez pary homoseksualne. W karcie zaznaczono również, że zgodnie z zapisami konstytucji małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. "Karta rodziny" przewiduje też ochronę dzieci przed ideologią LGBT. W dokumencie znalazły się zapisy dotyczące zakazu propagowania tej ideologii w instytucjach publicznych.

Z kolei w miniony weekend prezydent Andrzej Duda zapowiedział swój plan na najbliższe lata. Tzw. "Plan Dudy" składa się on z czterech punktów: inwestycji strategicznych, lokalnych, dla zdrowia oraz inwestycji w środowisko. Wśród inwestycji strategicznych są m.in. Centralny Port Komunikacyjny oraz przekop Mierzei Wiślanej. Wśród inwestycji lokalnych m.in. utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego w każdej gminie.

Zgodnie z postanowieniem marszałek Sejmu Elżbiety Witek wybory prezydenckie w 2020 r. odbędą się 28 czerwca. Będą one miały charakter "mieszany" - wyborcy mogą zdecydować, czy chcą wziąć w nich udział bezpośrednio czy drogą korespondencyjną.