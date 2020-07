Wybory prezydenckie 2020. Premier: Trzaskowski ma pewne poglądy, ale sam się z nimi nie zgadza

"Rafał Trzaskowski ma pewne poglądy, ale sam się z nimi nie zgadza" - powiedział w poniedziałek (6 lipca) w Kowalewie Pomorskim (woj. kujawsko-pomorskie) premier Mateusz Morawiecki. Według niego, kandydat KO na prezydenta codziennie zmienia zdanie w fundamentalnych sprawach.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki / Artur Reszko /PAP

"Przed nami kluczowy wybór. Albo pan prezydent Andrzej Duda i stabilny rozwój, albo wetokracja, weto dla weta, niemożliwość współpracy. Widzimy co on (Trzaskowski) robi, co on wygaduje. Zmienia zdanie jak rękawiczki. Tak pieje, jak wiatr zawieje" - podkreślił podczas wiecu wyborczego w Kowalewie Pomorskim Morawiecki.

"Wystrzegajmy się takiego polityka"

Morawiecki zaznaczył, że rząd PiS wpisał na listę stu obwodnic także tę dla tego miasta. Podkreślił, że już wkrótce będzie ona realizowana, a dalsza współpraca z prezydentem Dudą jest gwarancją kontynuowania polityki rozwoju skierowanej do całej Polski, do wszystkich miejscowości, wsi, małych miasteczek.

"Wystrzegajmy się takiego polityka jak pan Trzaskowski. On powiedział, że marzyłby o udzieleniu ślubu parze homoseksualnej. To są jego słowa. Parę dni wcześniej marzył o tym jego zastępca - pan Rabiej, który ma plan adopcji dzieci przez pary homoseksualne. To 'plan Rabieja'. Uważajmy na ten plan. Pan Trzaskowski zgadzał się na parady równości, których głównym postulatem jest adopcja dzieci przez pary homoseksualne" - zauważył premier.

Ocenił, że sztab Trzaskowskiego urządza dziś "teatrzyk", "kabaret polityczny", "marketing" i "bal przebierańców".

Premier zwrócił się także bezpośrednio do Rafała Trzaskowskiego. "Czekam kolejny dzień i pytam, gdzie są te podatki, które obniżaliście, gdzie są te wypełnione obietnice po wyborach na prezydenta Warszawy? To są złamane obietnice, a nie wypełnione. To jest polityka pana Trzaskowskiego" - mówił Morawiecki.

Podkreślił, że w ostatnich dniach przed wyborami, które nazwał kluczowymi, konieczna jest mobilizacja, bo to wybór pomiędzy Polską solidarną, sprawiedliwą, ale i nowoczesną, a polityką "nie da się", "nie ma pieniędzy i ich nie będzie" czy "weź kredyt, zmień pracę".

Premier o "trzech tenorach"

Morawiecki mówił także, że do doradców Rafała Trzaskowskiego dołączyli Janusz Palikot, Roman Giertych i Sławomir Nitras. "Takich ma on trzech tenorów. Boże, broń przed takimi" - mówił do mieszkańców Kowalewa Pomorskiego premier.

Apelował, żeby najbliższe dni poświęcić na telefony do przyjaciół i rodziny - rozmowy i SMS-y. "Tu się będzie rozstrzygać przyszłość Polski. Ja chcę w zgodzie z panem prezydentem szybko realizować programy, takie jak dla Kowalewa Pomorskiego: obwodnica, nowe drogi czy Fundusz Inwestycji Lokalnych, który tutaj też przywożę. Jest to możliwe tylko w zgodzie z panem prezydentem Dudą. Wtedy będzie się rozwijało Kowalewo, wtedy będzie się rozwijać wasze piękne województwo. Wtedy będzie się rozwijała Polska. Niech żyje Polska" - podkreślił Morawiecki.

