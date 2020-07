Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt zmiany konstytucji, który wprowadza do ustawy zasadniczej zapis, że wykluczona jest adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym. Zapowiedział, że jeszcze w poniedziałek (6 lipca) skieruje go do Sejmu.

Zdjęcie Andrzej Duda / Tytus Żmijewski /PAP

"Bardzo się cieszę, że mogę zrealizować moją obietnicę, którą złożyłem w ostatnią sobotę (4 lipca) w Szczawnie-Zdroju, ale przede wszystkim ogromnie się cieszę z tego, że realizuję nadal to, co założyłem od samego początku mojej prezydentury, a co było moim celem także jeszcze zanim zostałem prezydentem RP - wspierać polską rodzinę, chronić polskie dzieci, działać tak, aby polskie społeczeństwo mogło się jak najlepiej rozwijać" - powiedział prezydent po podpisaniu projektu.

Wskazał też, że w czasie jego prezydentury i rządów Zjednoczonej Prawicy wprowadzono m.in. programy "500 plus" i "300 plus" oraz 13. emeryturę.

Szczegóły zmian

Prezydent podkreślił na konferencji prasowej, że zaproponowany przez niego projekt to niewielka zmiana w polskiej konstytucji. "Wprowadzenie tam podstawowych przepisów, fundamentalnych przepisów występujących w Kodeksie rodzinnym, a dotyczących przysposobienia, z pewną modyfikacją dodatkową" - powiedział prezydent.

"Przede wszystkim, zgodnie z tym zapisem, który ja proponuję w polskiej konstytucji, przysposobić można wyłącznie osobę małoletnią i wyłącznie dla jej dobra, tak, jak to do tej pory jest przewidziane, ale teraz ten zapis będzie miał rangę konstytucyjną" - powiedział Duda.

"Po drugie - przysposobić razem może wyłącznie małżeństwo, które jest w polskiej konstytucji zdefiniowane w artykule 18., czyli jest to związek kobiety i mężczyzny. A po trzecie wreszcie to, co dodane, że nie może przysposobić małoletniego osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci" - mówił Duda.

Jak dodał prezydent, sąd będzie musiał sprawdzić, czy osoba, która chce indywidualnie dokonać adopcji, pozostaje w jednopłciowym związku.



"Mam nadzieję, że propozycja zmiany konstytucji, wprowadzająca zapis o wykluczeniu adopcji dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym, zostanie poparta przez PSL, część PO i, co jest dla mnie oczywiste, Konfederacji" - podkreślał prezydent.



"Jestem przekonany, że właśnie dzięki temu zapisowi bezpieczeństwo dzieci i troska o dobro dziecka będzie w dużo większym stopniu realizowane" - dodał.

"Projekt w żadnym wypadku nie dotyczy rodzicielstwa biologicznego" - zaznaczył jednocześnie Andrzej Duda.

Kiedy może się odbyć pierwsze czytanie projektu?

Projekt ustawy o zmianie konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub prezydent. Pierwsze czytanie może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy. Jeśli zmiana dotyczy rozdziałów I, II (Wolności, Prawa i obowiązki człowieka i obywatela, w którym znajdują się zapisy dotyczące dzieci) oraz XII (Zmiana konstytucji) uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej może odbyć się nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po pierwszym czytaniu projektu.

Zmiana konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat.

Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.