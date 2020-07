Między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich sztab Andrzeja Dudy wydał dwa razy więcej na spoty w telewizji niż komitet Rafała Trzaskowskiego - podaje "Press".

Jak czytamy, z danych cennikowych Nielsen Audience Measurement, , które jednak nie uwzględniają rabatów wynika, że Andrzej Duda przeznaczył na reklamę w telewizji w tym czasie 691,5 tys. zł, natomiast Rafał Trzaskowski - 339,2 tys. zł.

Przypomnijmy, że od początku czerwca do pierwszej tury wyborów, czyli do 28 czerwca, komitet Dudy wydał na telewizyjne spoty 937,5 tys. zł. W przypadku sztabu Rafała Trzaskowskiego było to 540,6 tys. zł, Władysława Kosiniaka-Kamysza - 62,5 tys. zł, zaś Roberta Biedronia - 240 zł.

W poniedziałek wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza podała ostateczne wyniki głosowania w II turze wyborów prezydenckich. Andrzej Duda uzyskał 51,03 proc. głosów, natomiast na jego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 48,97 proc. wyborców.



Frekwencja wyborcza w II turze głosowania wyniosła 68,18 proc.