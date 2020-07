"Wybory przebiegają spokojnie" - przekazała Polskiej Agencji Prasowej w niedzielę rano (12 lipca) przewodnicząca Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. O godz. 7 rozpoczęło się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Zdjęcie Magdalena Pietrzak /Jan Bielecki /East News

Od 7 rano w niedzielę wyborcy mogą oddawać swój głos w lokalach wyborczych. Głosowanie zakończy się o godz. 21, do tego czasu trwa cisza wyborcza.

Reklama

"Nic się nie dzieje" - przekazała w niedzielę rano przewodnicząca Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak, odnosząc się do rozpoczętego głosowania.

Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego?

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości - pozwoli on na znalezienie wyborcy w spisie wyborców i dopuszczenie go do głosowania. Jeśli wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.

W lokalu wyborczym wyborca ma obowiązek zakrywania ust i nosa. Członek komisji poprosi wyborcę o zdjęcie na chwilę maseczki, aby go zidentyfikować, a następnie wyda jednostronicową kartę do głosowania, która będzie zawierała nazwiska dwóch kandydatów na prezydenta.

Na dole każdej karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania. Autentyczność karty będą potwierdzały: wydruk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej (za granicą jest to pieczęć konsulatu) oraz odcisk pieczęci obwodowej komisji wyborczej.

Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na dwie osoby.

Cztery konferencje w dzień wyborów

Państwowa Komisja Wyborcza w dzień wyborów ma mieć cztery konferencje prasowe. Na pierwszej, o godz. 10, PKW poinformuje o rozpoczęciu i przebiegu głosowania. Następnie o godz. 13.30 i 18.30 PKW będzie informować o frekwencji wyborczej i przebiegu głosowania. Na ostatniej konferencji o godz. 22 PKW przekaże informacje o zakończeniu głosowania.

W piątek (10 lipca) szef PKW Sylwester Marciniak poinformował, że liczba osób uprawnionych do głosowania wynosi 29 937 795, w tym 519 431 wyborców głosujących za granicą.

W porównaniu do pierwszej tury do głosowania za granicą zgłosiło się 150 tys. osób więcej.