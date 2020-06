W Supraślu na Podlasiu, gdzie w niedzielę (21 czerwca) gościł Rafał Trzaskowski, doszło do zaskakującej konfrontacji. Kandydat KO, zagadnięty po angielsku przez jednego z obecnych na miejscu mężczyzn, podającego się za Amerykanina, uciął sobie z nim krótką pogawędkę. Jednak po wymianie kilku zdań stwierdził, że jego rozmówca brzmiał jak... Polak. Zdarzenie zarejestrowały kamery.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski / Artur Reszko /PAP

Niedzielne działania Rafała Trzaskowskiego skupiły się na Podlasiu. W ramach kampanijnych przystanków odwiedził m.in. Sobolewo czy Augustów. Pojawił się także w Supraślu koło Białegostoku.

Gdy kandydat KO kończył swoją wizytę w tym ostatnim mieście, podszedł do niego mężczyzna, który chciał porozmawiać w języku angielskim. Twierdził, że pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, a dokładnie z Wirginii.

"Powiedział pan, że znajomość języka angielskiego jest bardzo ważna, jeśli chce się być prezydentem. Moim zdaniem, tak jak powiedział pan premier, najważniejszym językiem jest język interesów Polski" - powiedział do Trzaskowskiego, na co kandydat KO odpowiedział: "To na pewno". Zwrócił jednocześnie uwagę, że "Amerykanin" nie ma amerykańskiego akcentu i brzmi jak Polak.

Mężczyzna nie pozostał dłużny Trzaskowskiemu. Uznał, że amerykańskiego akcentu nie ma i on.

"Masz typowy polski akcent, który słyszałem wiele razy. Musi być nieprawdziwy. Musisz przyłożyć się do nauki angielskiego" - rzucił jeszcze w jego stronę Trzaskowski, tuż przed wejściem do busa.

Całe zajście zarejestrowały kamery.