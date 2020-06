Kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń zaproponował prezydentowi Andrzejowi Dudzie spotkanie i rozmowę na temat osób LGBT. "Przyjdę z moją mamą, powie pan mojej mamie, że wychowała kogoś innego niż człowieka" - zwrócił się do prezydenta Biedroń.

Zdjęcie Kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń /Lukasz Szelag /Reporter

Biedroń mówił w poniedziałek (15 czerwca) w "Gościu Wiadomości" w TVP, że "głęboko nie zgadza się z prezydentem Dudą, że można dzielić Polaków". "Że można jednych nazywać lepszymi, drugich gorszymi, jednym dawać człowieczeństwo, a innym je odbierać" - mówił.

"Proponuję prezydentowi Dudzie spotkanie, chętnie spotkam się, przyjdę z moją mamą, z moim partnerem porozmawiam z prezydentem Dudą, jak żyje się z osobą LGBT. Panie prezydencie, proszę o spotkanie, przyjdę z moją mamą. Pan powie mojej mamie, że wychowała kogoś innego, niż człowieka, tak jak pan to powiedział, albo wyjaśnimy sobie te sprawy" - apelował Biedroń.

"To była decyzja mojej mamy"

Kandydat Lewicy na prezydenta na pytanie, czy był przekonany, aby jego mama występowała z listem otwartym do prezydenta Dudy, odparł: "To była decyzja mojej mamy, ona od kilku dni co kilka godzin do mnie dzwoni, pytając, czy wszystko jest w porządku.

Dodał, że jego mama jak i pozostałe matki, które przyszły w poniedziałek pod Pałac Prezydencki, chciały powiedzieć coś bardzo ważnego. "Że ich dzieci mają uczucia, te matki mają uczucia, ojcowie mają uczucia i te rodziny boją się o przyszłość swoich dzieci, kiedy słyszą prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę nienazywającego ich ludźmi, kiedy słyszą posła Jacka Żalka, innych posłów, którzy odzierają ich z godności. To jest przekroczenie wszystkich granic" - oświadczył Biedroń.

Słabe wyniki w sondażach

Biedroń był też pytany o pojawiające się opinie, że powinien zrezygnować ze startu w wyborach i poprzeć kandydata Koalicji Obywatelskiej - Rafała Trzaskowskiego. Biedroń odpowiedział, że spora część Polaków marzy o innej Polsce, niż ta, którą oferuje PiS czy Platforma.

Dopytywany, czy słabe ostatnio dla niego sondaże nie wynikają z faktu, że "za mało różni się od Rafała Trzaskowskiego" oświadczył: "Różnię się diametralnie. Bo podobnie jak PiS nie załatwią nam wspólnoty, ten konflikt między PO a PiS-em trwa od 15 lat i jest to wojna, w której nic innego się nie liczy, jak interes partyjny jednej lub drugiej strony" - zaznaczył Biedroń.

Wskazał, że politycy Platformy "w każdych wyborach deklarują swoje poparcie np. jeśli chodzi o prawa kobiet, o prawa różnych mniejszości". "A później je równie chętnie jak do tej pory porzucają i to jest najbardziej rozczarowujące" - powiedział kandydat Lewicy na prezydenta.

List matki Roberta Biedronia

W poniedziałek przed Pałacem Prezydenckim głos zabrała matka Roberta Biedronia - Helena Biedroń, towarzyszyły jej inne matki osób LGBT. Helena Biedroń wystosowała list do prezydenta Dudy.

"Jestem tutaj z innymi kobietami, z innymi matkami, żeby powiedzieć Panu, że to, co Pan mówi o naszych dzieciach, potwornie nas boli i rani. Krzywdzi też mojego syna, podobnie jak inne dzieci, których jesteśmy rodzicami, a politycy odbierają im człowieczeństwo. A to są nie tylko nasi synowie, córki, ale często też bracia i siostry, członkowie naszych rodzin, nasi przyjaciele i znajomi" - napisała Helena Biedroń w liście.

Prezydent o LGBT

W sobotę (13 czerwca) na spotkaniu w Brzegu prezydent powiedział m.in.: "próbuje się nam wmówić, że LGBT to ludzie, a to jest po prostu ideologia". Wskazał, że przez cały okres komunizmu w szkołach dzieciom "wciskano komunistyczną ideologię, a dzisiaj próbuje się wciskać inną ideologię". "To jest taki neobolszewizm" - stwierdził wówczas Duda.

W poniedziałek w Lublinie Andrzej Duda zaznaczył, że podpisując 10 czerwca "Kartę rodziny", pokazał, "jakie treści są zapisane w polskiej konstytucji i co jest podstawą naszego narodu i naszego kraju".

Podkreślił, że jednymi z najważniejszych wartości są rodzina, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny oraz macierzyństwo i rodzicielstwo, w którym - jak zaznaczył - "zarówno matka, jak i ojciec, na jednakowych prawach mogą żądać od państwa i od wszystkich instytucji publicznych, by respektowali ich prawo, prawo do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami, zgodnie z własnym światopoglądem".

"Za to, że to głośno wypowiedziałem, i że w związku z tym nie zgadzam się, aby do szkoły, bez zgody rodziców, bez konsultacji z nimi, były przynoszone, były przemycane treści o charakterze ideologicznym, które mają kształtować psychikę dzieci, wychowywać je i wpajać im zasady, kształtując ich moralność - za to, że to powiedziałem, zostałem zaatakowany na zachodzie Europy i niestety także i w naszym kraju" - powiedział.