Na oficjalnej stronie urzędu miasta na Facebooku, przed piątkowym wiecem kandydata KO na Piotrkowskiej, umieszczono zaproszenie na spotkanie z Rafałem Trzaskowskim. Politycy PiS nazywają to skandalem. Pod zaproszeniem na wiec kandydata KO, napisano, że o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy Urząd Miasta Łodzi (UMŁ) też zawiadomi w taki sposób.

Zdjęcie Prezydent Warszawy, kandydat KO na urząd prezydenta RP Rafał Trzaskowski z żoną Małgorzatą i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podczas spotkania z wyborcami w Łodzi / Grzegorz Michałowski /PAP

Na profilach internetowych łódzkich polityków zawrzało. Mówi się o aferze i złamaniu prawa wyborczego. Politycy PiS, którzy w Łodzi są w opozycji wobec ekipy Hanny Zdanowskiej z PO (KO), skandalem nazywają umieszczenie w internetowej witrynie urzędu miasta o nazwie "Łódź", zaproszenia na wiec wyborczy kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który odwiedził w piątek miasto i województwo.

"Prawie 70 proc. frekwencji to znak, że wybory prezydenckie to dla Was ważna sprawa. Dlatego przekazujemy informację, że dziś o godz. 17.00 na ul. Piotrkowskiej przed OFFem odbędzie się otwarte spotkanie z Rafałem Trzaskowskim" PS. Oczywiście jak tylko dostaniemy informację o spotkaniu Andrzeja Dudy z mieszkańcami Łodzi, również o tym poinformujemy" - to cała treść zaproszenia na wiec Trzaskowskiego na profilu FB Urzędu Miasta Łodzi. Pod postem jest ponad 2,7 tys. reakcji i blisko tysiąc komentarzy.

Wśród różnych opinii łodzian radny PiS Sebastian Bulak, na swoim profilu portalu FB, umieścił zdjęcie Hanny Zdanowskiej z Rafałem Trzaskowskim idących ulicą Piotrkowską oraz wpis, w którego fragmencie można przeczytać: "Ci ludzie nie potrafią zorganizować nawet wiecu poparcia bez wpadek i nielegalnych działań promocyjnych, a chcą organizować życie Polakom".

Rzecznik wyjaśnia: Poinformowaliśmy też prezydenta

Sprawa znalazła się już w lokalnych mediach. "To po prostu skandal. Ohydne i obrzydliwe jest wykorzystywanie Urzędu Miasta Łodzi do prowadzenia kampanii wyborczej" - skomentował radny Bulak w internetowej wersji "Dziennika Łódzkiego" zaproszenie na wiec kandydata KO na oficjalnym profilu UMŁ.

Z kolei rzecznik prezydent Zdanowskiej Marcin Masłowski, także w "Dzienniku Łódzkim" powiedział, że informację o wiecu potraktowano informacyjnie.

"Na fanpage'u Łodzi pojawiła się nie tylko informacja o spotkaniu z kandydatem, ale także relacja ze spotkania z mieszkańcami. (...) dokładnie takie same co do treści i formy informacje, pojawią się z okazji wizyty w naszym mieście Andrzeja Dudy. Co więcej, taką informację przekazaliśmy do sztabu pana prezydenta. Działania te mają charakter wyłącznie informacyjny i są realizowane w ramach kampanii profrekwencyjnej" - mówił Masłowski.

Politycy PiS nie wykluczają, że w niedzielę lub w poniedziałek o całej sprawie powiadomią prokuraturę i przedstawicieli organów nadzorujących wybory prezydenckie w Łodzi, w tym PKW.

Oprócz żony i partyjnej koleżanki kandydata KO, Rafałowi Trzaskowskiemu podczas piątkowego wiecu towarzyszyli parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej z całej Polski oraz łódzcy posłowie i senatorowie, a także lokalni radni KO, którzy wraz z urzędnikami wyższego szczebla łódzkiego magistratu licznie przybyli na spotkanie z Trzaskowskim.