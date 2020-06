"Jeśli do II tury wejdzie Rafał Trzaskowski, oczywiście, że na niego zagłosuję. Wszystko jest lepsze” – powiedział kandydat na prezydenta Szymon Hołownia, zwracając się do swoich zwolenników w mediach społecznościowych.

Jak określił, to "mniejsze zło", ale zaraz dodał też: "Ale nie chcę do tego dopuścić. Mam głębokie przekonanie, oparte o dane, że on w tej II turze przegra, że uratuje Platformę na jakiś czas, ale że z Dudą przegra. Ja miałbym większe szanse" - powiedział kandydat na prezydenta na nagraniu przekazanym na Facebooku.



Tymczasem zdaniem "Super Expressu", Platforma kusi Hołownię.



Czy po wyborach prezydenckich Szymon Hołownia będzie tworzył swoją partię, czy może zgłosi akces do Koalicji Obywatelskiej - zastanawia się sobotni "Super Express". Gazeta powołując się na nieoficjalne informacje podaje, że pierwsze wstępne rozmowy w sprawie dołączenia do KO miały odbyć się niedawno.

"Wszystkie ręce na pokładzie się liczą, żeby zatrzymać PiS" - powiedział "SE" wiceszef PO Tomasz Siemoniak.

Gazeta podnosi, że do niedawna Hołownia zajmował w sondażach drugie miejsce za Andrzejem Dudą, ale kiedy Małgorzatę Kidawę-Błońską zastąpił Rafał Trzaskowski, Hołownia ma niemal trzykrotnie mniejsze poparcie od kandydata KO.



Według ostatnich sondaży kandydat niezależny może liczyć na 8-11 proc. poparcia.