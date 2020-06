Podczas spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z wyborcami w Lublinie nie zabrakło głosu społeczności LGBT. Pośród tablic "Duda2020" pojawiła się jedna, z bardzo wymownym napisem - "Jesteśmy ludźmi, nie ideologią". Jej autor ujawnił w mediach społecznościowych, że rozmawiał z prezydentem, a także, że został zaproszony do prezydenckiego pałacu.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda w Lublinie /PAP/Wojtek Jargiło /PAP

W poniedziałek (15 czerwca) prezydent Andrzej Duda w ramach kampanii wyborczej spotkał się z mieszkańcami Lublina. W czasie wystąpienia prezydenta za jego plecami, wśród tablic z napisami "Duda2020", pojawiła się na krótko tęczowa tablica z napisem "Jesteśmy ludźmi, nie ideologią".

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach politycy obozu rządzącego, w tym sam prezydent, zabierali głos na temat LGBT, wywołując oburzenie zarówno w kraju, jak i za granicą (więcej na ten temat m.in. TUTAJ).

Po poniedziałkowym wiecu w stolicy Lubelszczyzny na Twitterze pojawił się wpis autora tęczowej tablicy.

"Prezydent podszedł do mnie i rozmawialiśmy. Powiedziałem, że jako gej czuje się zaszczuty przez kampanię nienawiści, jaką prowadzi on i jego partia. Skończyło się na tym, że zaprosił mnie do Pałacu Prezydenckiego. Dane przekazałem jego służbie. Czekam" - czytamy.