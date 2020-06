Wybory prezydenckie 2020. Trzaskowski: Nie damy sobie odebrać dumy z ostatnich 30 lat

"Nie damy sobie odebrać tej dumy z tych ostatnich 30 lat. Dzięki samorządom i dzięki państwu Polska nam tak wypiękniała i tak wygląda" - mówił w sobotę (20 czerwca) na spotkaniu z mieszkańcami Biskupca (woj. warmińsko-mazurskie) kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski.

"Nie ma żadnej różnicy, czy spotykamy się w Warszawie, czy spotykamy się na Śląsku, czy tu na Warmii, czy na Pomorzu, bo mamy dokładnie takie same problemy i nie damy się podzielić na tych z dużych miast, na tych z małych miast, bo wszyscy jesteśmy tacy sami. Jesteśmy dumni ze swojej różnorodności, jesteśmy dumni z tych miejsc, z których pochodzimy, ale wszyscy odbudujemy poczucie wspólnoty, bo mamy dość dzielenia" - mówił Trzaskowski, a zgromadzeni skandowali: "Mamy dość, mamy dość".

Kandydat KO na prezydenta podkreślał, że w miejscach, które podczas swojej trasy odwiedza, widzi jak Polska się zmienia. "Nie damy sobie odebrać tej dumy z tych ostatnich 30 lat. Tego, co udało się zrobić i osiągnąć wspólnie, bo to dzięki samorządom i dzięki państwu, Polska nam tak wypiękniała i tak wygląda" - mówił, zwracając się do uczestników spotkania.

Podkreślał, że w Polsce potrzebny jest silny prezydent. "Chce was zapewnić, że jeżeli zostanę prezydentem Rzeczypospolitej, to będę silnym, niezależnym prezydentem, który będzie patrzył władzy na ręce i który będzie szanował swój podpis, bo ten podpis prezydent RP składa w waszym imieniu" - zaznaczył.

"Będę prezydentem wszystkich Polek i Polaków"

Według Trzaskowskiego, prezydent Andrzej Duda "mówił pięć lat temu, że będzie odbudowywał wspólnotę, ale nie wykonał ani jednego gestu w kierunku tych, którzy myślą inaczej, którzy mają inne poglądy".

"A ja wam obiecuję, że jeżeli zostanę prezydentem RP, to będę prezydentem wszystkich Polek i Polaków, wszystkich - niezależnie od tego, jak będą głosować, bo musimy odbudować wspólnotę, musimy odbudować umiejętność rozmowy, dlatego że ostatnio wydaje się, że tę umiejętność gdzieś żeśmy zatracili" - powiedział Trzaskowski.

Komentarz do debaty prezydenckiej

Kandydat KO pytał mieszkańców Biskupca, czy widzieli niedawną debatę kandydatów na prezydenta w Telewizji Polskiej. "Jak padały pytania o euro czy pytania o uchodźców, jak dzisiejszy rząd jest kompletnie oderwany od rzeczywistości" - mówił.

"Dzisiaj wszędzie, gdzie jadę, myślimy i mówimy o tym samym: o miejscach pracy, o pomocy dla polskich firm, o walce o każde miejsce pracy, mówimy o równych szansach w edukacji, mówimy o służbie zdrowia, bo to są dla nas kwestie najważniejsze" - podkreślił Trzaskowski.

W kontekście najistotniejszych obecnie spraw wymienił też program dla kobiet.

"Dzisiaj, w momencie, kiedy wychodzimy z epidemii, jeszcze ważniejsze staje się równouprawnienie, jeszcze ważniejsza staje się walka o każde miejsce pracy i stąd mój projekt darmowych żłobków i przedszkoli, który wprowadziliśmy w Warszawie, dla całej Polski, bo musimy mieć równe prawa, bo musimy walczyć o każde miejsce pracy" - oświadczył kandydat KO na prezydenta.