Na ostatniej prostej przed wyborami gwiazdy PiS-u - jak Beata Szydło - mają mocniej zaangażować się w kampanię Andrzeja Dudy - informuje "Wprost".

Zdjęcie Andrzej Duda podczas spotkania z wyborcami w Kościerzynie /Marcin Bruniecki /Reporter

"Wprost" alarmuje o problemach w sztabie Andrzeja Dudy. Z informacji tygodnika wynika, że sztabowcy nie potrafią porozumieć się z otoczeniem prezydenta. "Poza tym za dużo jest gwiazd w sztabie" - mówi jeden z polityków.

Do tej pory nie było też widać w kampanii europosłów Beaty Szydło czy Joachima Brudzińskiego, ale to ma się zmienić. Była premier pojawiła się już w otoczeniu Dudy w ostatni weekend. "Wygląda na to, że gwiazdy PiS-u mają się mocniej zaangażować na ostatniej prostej przed wyborami" - zwraca uwagę "Wprost".

Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca. Ewentualna druga tura zaplanowana jest na 12 lipca.