Wybory prezydenckie 2020. Wyniki z 99,99 proc. obwodów

Są już wyniki głosowania z 99,99 obwodów - informuje na stronie internetowej Państwowa Komisja Wyborcza. Liczby wskazują, że różnica między urzędującym prezydentem a kandydatem Koalicji Obywatelskiej zmniejszyła się. Andrzej Duda zdobywa 51,08 proc. głosów, z kolei Rafał Trzaskowski – 48,92 proc.

Zdjęcie Pilne. /INTERIA.PL

Z wciąż niepełnych jeszcze wyników drugiej tury wyborów prezydenckich 2020 wynika, że na Andrzeja Dudę zagłosowało 10 433 576 wszystkich wyborców. Natomiast Rafał Trzaskowski otrzymał 9 993 712 głosów.

Frekwencja wyniosła 68,07 proc.



W dużych miastach Polski, gdzie podliczono już wyniki głosowania w 100 proc. obwodów, najwyższą frekwencję odnotowano w Warszawie. W stolicy do głosowania poszło aż 77,40 proc. uprawnionych.

Wysoka frekwencja była także w innych największych polskich miastach. W Gdańsku głosowało 74,93 proc. osób, w Gdyni 75,04 proc., a w Sopocie aż 77,59 proc. W Poznaniu do urn wyborczych poszło 75,43 proc. osób uprawnionych do głosowania, a we Wrocławiu 73,59 proc. Powyżej 70-procentową frekwencję odnotowano także w Krakowie (73,77 proc.), Bydgoszczy (70,15 proc.), Łodzi (70,29 proc.), Kielcach (70,81 proc.), Olsztynie (70,67 proc.) oraz Szczecinie (70,43 proc.).