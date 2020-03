Wybory prezydenckie. Krzysztof Bosak złożył w PKW 300 tys. podpisów poparcia

Kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak poinformował w środę o złożeniu do PKW 300 tys. podpisów poparcia pod jego kandydaturą. Ponownie zaapelował też o przesunięcie terminu wyborów prezydenckich. Jak dodał, apel będzie formalnie złożony do prezydenta i premiera.

Zdjęcie Krzysztof Bosak /Piotr Nowak /PAP

Podczas konferencji prasowej przy pomniku AK i Polskiego Państwa Podziemnego przed Sejmem, Bosak ponowił apel do prezydenta Andrzeja Dudy i do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie przesunięcia zaplanowanych na 10 maja wyborów prezydenckich. "Wydaje się, że apel nie trafia do uszu naszych rządzących polityków, którzy nie zwalniają kampanii wyborczej" - podkreślił. Jako przykład podał wtorkową wizytę prezydenta w fabryce produkującej płyny dezynfekujące.

Według Bosaka, obywatele zaczynają dostrzegać, że "coś tutaj jest nie tak". "Jesteśmy wycofani całkowicie z mediów kontrolowanych przez rząd, jesteśmy wycofani ze spotkań wyborczych. Przypomnę, że Kodeks wyborczy stanowi, że mamy prawo organizować spotkania wyborcze w kampanii wyborczej. To prawo zostało nam w zasadzie odmówione" - zauważył polityk.

Kandydat Konfederacji poinformował, że w związku z tym złoży "formalny i pisemny" apel do prezydenta i do premiera oraz udostępni w internecie petycję w tej sprawie, którą wszyscy obywatele będą mogli podpisywać.

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun wyraził nadzieję, że w ciągu kilku godzin Bosak będzie oficjalnie zarejestrowanym kandydatem na prezydenta, wspólnym dla trzech struktur: Ruchu Narodowego, partii KORWiN i Konfederacji Korony Polskiej "Korona".

Braun zwrócił także uwagę na "wielką dysproporcję sił". "Ośrodki propagandowe, centralne, zdominowane przez przekaz 'bandy czworga' i Konfederacja. Upominamy się o równość szans" - powiedział Braun.

Aby zarejestrować kandydata w wyborach prezydenckich, trzeba zebrać 100 tys. podpisów; jest na to czas do 26 marca.

Do tej pory PKW zarejestrowała jednego kandydata na prezydenta - prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. W piątek niezbędne do rejestracji podpisy złożyli w PKW: niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia oraz sztab kandydatki KO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Podpisy poparcia złożył też kandydat Lewicy Robert Biedroń.

Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów.