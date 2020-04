"Wzywam rodaków mieszkających na całym świecie do rejestrowania się na wybory prezydenckie" - napisała w liście skierowanym do Polonii kandydatka KO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. "Może to być niezbędne, by protestować, jeśli wybory zostaną przeprowadzone z naruszeniem prawa" - dodała.

Zdjęcie Małgorzata Kidawa-Błońska /Jacek Dominski/ /Reporter

"Polska stoi dziś na rozdrożu i to nie tylko z powodu nieoczekiwanej pandemii, ale stosowanego przez obecną władzę systematycznego łamania konstytucyjnego porządku i braku zwykłej, ludzkiej przyzwoitości. Ich wyrazem jest gotowość obozu rządzącego do przeprowadzenia wyboru Prezydenta RP w sposób, który wykluczy z tego obywatelskiego aktu wielu Rodaków żyjących poza granicami Polski" - napisała Kidawa-Błońska w liście skierowanym do Polonii.

Jak podkreśliła, polskie obywatelstwo nie zna granic - Polacy żyją i pracują na wszystkich kontynentach. "Wasza polskość i umiłowanie Ojczyzny zderza się dziś niestety nie tylko z pandemią, ale przede wszystkim z bezwzględnością i cynizmem obecnej władzy" - stwierdziła kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

"Mimo to, wzywam Was, Rodaków mieszkających na całym świecie do rejestrowania się na wybory prezydenckie. Może to być niezbędne, aby protestować, jeśli wybory zostaną przeprowadzone z naruszeniem prawa" - podkreśliła.

"Nic nie jest przegrane"

Wyraziła nadzieję, że uda się doprowadzić do tego, "iż wszyscy będziemy mogli wziąć dział w uczciwych, równych, tajnych, i co dziś najważniejsze bezpiecznych wyborach Prezydenta RP". "Nic nie jest przegrane, nic, mimo wysiłków obozy władzy, nie jest stracone. Nadal jesteśmy we wspólnocie demokratycznych wartości. Każdy głos za Polską praworządną i demokratyczną, żyjącą w symbiozie z innymi krajami, Polską w europejskich i transatlantyckich strukturach liczy się i będzie ważnych dla naszej przyszłość" - oświadczyła Kidawa-Błońska.

Zacytowała słowa św. Jana Pawła II - "Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje". Jak podkreśliła, "Polonia wiele razy pokazała umiłowanie Ojczyzny - w czasie wielkiego zrywu Solidarności i stanu wojennego, kiedy walczyliśmy o członkostwo w NATO i Unii Europejskiej". "Dziś znowu nasza wspólna Ojczyzna, Polska, może jak nigdy przedtem, potrzebuje was i waszego zaangażowania" - podkreśliła kandydatka KO.

Zapewniła, że będzie nadal "konsekwentnie domagać się przełożenia terminu wyborów i upominać się o niezbywalne, konstytucyjne prawa Polaków mieszkających za granicami kraju.

Wybory korespondencyjne

Sejm 6 kwietnia uchwalił ustawę, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Według nowych przepisów, w stanie epidemii marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego wcześniej w postanowieniu. Ustawa znajduje się obecnie w Senacie.

Wybory prezydenckie zaplanowane są na 10 maja. PKW zarejestrowała 10 kandydatów, którzy zmierzą się w majowych wyborach prezydenckich. To ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda (z poparciem PiS), Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Robert Biedroń (Lewica), Szymon Hołownia (kandydat niezależny), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy), Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej), Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa) oraz Paweł Tanajno (bezpartyjny).