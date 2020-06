Rafał Trzaskowski wygrywa z Andrzejem Dudą w drugiej turze wyborów prezydenckich, ale różnica jest minimalna - wynika z sondażu United Survey, czyli Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Badanie zostało przeprowadzone w ostatni piątek (19 czerwca) i dotyczy wyborów, które odbędą się już w najbliższą niedzielę.

Pierwsza tura to dominacja Andrzeja Dudy: 41,5 procent wobec 28,3 dla Rafała Trzaskowskiego. W porównaniu z badaniem z końca maja Trzaskowski nieznacznie poprawił swoje notowania (27 proc. poparcia w ostatnim badaniu).

W najnowszym sondażu kolejne miejsca - raczej bez szans na drugą turę - zajmują: Szymon Hołownia (8,6 procent), Władysław Kosiniak Kamysz (8 procent), Krzysztof Bosak (5,4 proc.), Robert Biedroń (2,2 proc.).

Druga tura wygląda jeszcze ciekawiej. Z sondażu RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że starcie wygra Trzaskowski, zdobywając 46,9 procent. Urzędujący prezydent jest gorszy o 1,1 punktu procentowego.

Co ważne, 4,4 procent badanych twierdzi, że nie wie, jak zagłosuje. To oznacza, że to oni właśnie przesądzą o ostatecznym wyniku wyborów.

Najnowsze badanie pokazuje także, że rośnie zainteresowanie Polaków wyborami. Aż 56 procent z nas zdecydowanie chce zagłosować w najbliższą niedzielę. Na koniec maja taką deklarację składało tylko 46 procent badanych.



Autor: Krzysztof Berenda

Opracowanie: Nicole Makarewicz

