Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński wniósł do PKW skargę na postanowienie komisarza wyborczego w Ciechanowie w sprawie utworzenia przez niego dwóch obwodów głosowania w ciechanowskim szpitalu i domu pomocy społecznej. Kosiński przekonuje, że tą decyzją komisarz naraża zdrowie i życie mieszkańców miasta.

Zdjęcie Wybory, zdj. ilustracyjne /Zbyszek Kaczmarek /Reporter

Mimo że wielce prawdopodobne jest, iż wybory prezydenckie nie odbędą się 10 maja, to Państwowa Komisja Wyborcza i komisarze wyborczy muszą działać w takim trybie, do jakiego zobowiązuje ich prawo. Na dziś wciąż aktualne są wybory zarządzone na 10 maja, w tradycyjnym sposób. Wobec tego komisarze wyborczy są zobowiązani do powoływania komisji wyborczych i do utworzenia obwodów głosowania.

W Ciechanowie komisarz wyborczy utworzył dwa obwody w miejscach, które są szczególnie zagrożone z uwagi na rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Pierwszym miejscem ma być ciechanowski szpital, a drugim dom pomocy społecznej. Wirusolodzy, lekarze i eksperci są zgodni - to miejsca szczególnie niebezpieczne, gdzie m.in. dochodzi do dużej liczby zarażeń wśród personelu.

- Głosowanie w szpitalu i Domu Pomocy Społecznej oraz wprowadzanie tam zewnętrznej komisji wyborczej, do miejsc, gdzie przebywają często starsi i schorowani ludzie jest bezmyślne i nieodpowiedzialne. Dziwi mnie tak bezrefleksyjne dążenie do wyborów wbrew wszystkiemu. W szpitalach i DPS-ach w całym kraju dochodzi do zakażeń personelu medycznego i opiekuńczego, a polskie państwo chce właśnie tam organizować punkty głosowania - powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

W związku z obawą o stan zdrowia mieszkańców miasta Kosiński złożył skargę do PKW. Wskazuje w niej, że decyzja o utworzeniu obwodu w szpitalu wiąże się z ogromnym zagrożeniem życia i zdrowia dla pacjentów oraz całego personelu medycznego. Na oddziale zakaźnym szpitala w Ciechanowie hospitalizowani są pacjenci, którzy mają potwierdzony wynik na obecność koronawirusa, jak i pacjenci u których istnieje podejrzenie choroby COVID-19. Zdaniem magistratu, decyzja komisarza wiąże się też z ogromnym zagrożeniem dla samych członków obwodowej komisji wyborczej nr 22 w Ciechanowie.

Jak czytamy w piśmie z ciechanowskiego ratusza, "utworzenie kolejnego obwodu odrębnego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 32 w Ciechanowie wiąże się z narażeniem osób starszych i schorowanych na utratę życia. Zwłaszcza, że na obszarze Polski są już przykłady szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie dokładnie takich jednostek. Powyższe instytucje są miejscami, gdzie wszystkie osoby tam przebywające z uwagi na często swój podeszły wiek są szczególne zagrożone zakażeniem".

ŁUK

***

