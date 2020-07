Rafał Trzaskowski zdobył więcej głosów od Andrzeja Dudy w województwie śląskim, ale przegrał z nim m.in. w Rybniku, skąd pochodzi jego żona. Na prezydenta zagłosowało tam 51,79 proc. mieszkańców, a na kontrkandydata – 48,21 proc.

Kandydat KO "odbił" Śląsk po tym, jak przegrał tam w I turze. Według zsumowanych danych PKW z trzech okręgów, na jakie podzielone jest woj. śląskie, Rafał Trzaskowski otrzymał w drugiej turze 1 155 697 głosów (51 proc.), a Andrzej Duda 1 110 430 (49 proc.).

W Katowicach na kandydata KO zagłosowało 61,53 proc. wyborców, a na Andrzeja Dudę - 38,47 proc. Według danych PKW w stolicy województwa na Trzaskowskiego zagłosowało 92 727 wyborców, a na Dudę - 57 971 (61,53 proc. do 38,47 proc.).

Sporą przewagę Trzaskowski uzyskał także w większości pozostałych dużych miast w regionie. Np. w Gliwicach poparło go 60,93 proc. głosujących, podczas gdy Dudę - 39,07 proc. (prezydent zwyciężył natomiast w powiecie gliwickim - 51,05 do 48,95 proc.).

Podobnym rozkładem poparcia zakończyły się wybory w Chorzowie, gdzie na Trzaskowskiego zagłosowało 60,24 proc. wyborców, na Dudę - 39,76 proc. Kandydat KO wygrał też w Bielsku-Białej - stosunkiem głosów 56,16 wobec 43,84 proc., natomiast w powiecie bielskim wygrał Duda - 51,32 do 48,68 proc.

W Częstochowie Trzaskowski uzyskał poparcie na poziomie 55,63 proc., a Duda - 44,37 proc. W powiecie częstochowskim triumfował natomiast Duda, na którego zagłosowało 58,66 proc. wyborców, na Trzaskowskiego - 41,3 proc.

W Bytomiu Trzaskowski zdobył poparcie 54,12 proc. uczestniczących w wyborach, a prezydent - 45,88 proc. Podobnie było w Zabrzu, gdzie na Trzaskowskiego głosowało 55,18 proc., a na Dudę - 44,82 proc. Kandydat KO wygrał też w Tychach (54,35 proc. wobec 45,65 proc.), Mysłowicach (50,38 do 49,62 proc.) i Jaworznie (53,13 do 46,87 proc.). W powiecie tarnogórskim także wygrał Trzaskowski, zdobywając 51,73 proc. wobec 48,27 proc. głosujących na Dudę.

Prezydent wygrał również w powiecie rybnickim

Kandydat KO uzyskał też wyższe niż prezydent poparcie w miastach Zagłębia Dąbrowskiego: Sosnowcu (59,16 proc. do 40,84 proc.), Dąbrowie Górniczej (58,65 do 41,35 proc.) i powiecie będzińskim (58,34 do 41,66 proc.)

Z kolei Duda pokonał Trzaskowskiego m.in. w Rybniku, gdzie na prezydenta zagłosowało 51,79 proc., a na kontrkandydata - 48,21 proc. Prezydent wygrał też w powiecie rybnickim z poparciem na poziomie 61,01 proc. wobec 38,99 proc. Trzaskowskiego, w Rudzie Śląskiej (51,14 do 48,86 proc.) i Piekarach Śląskich (52,60 do 47,40 proc.)

Największą przewagę nad Trzaskowskim prezydent uzyskał w powiecie żywieckim, gdzie zagłosowało na niego 63,62 proc. wyborców, a 36,38 proc. oddało głos na Trzaskowskiego. Ponad 60 proc. głosów Duda uzyskał także m.in. w powiecie bieruńsko-lędzińskim (62,38 proc., Trzaskowski - 37,62 proc.), w Jastrzębiu-Zdroju (60,63 proc. wobec 39,37 proc. kandydata KO), pszczyńskim (60,02 proc. do 39,98 proc.) i wodzisławskim (50,23 do 49,77 proc.)

W tegorocznych wyborach zwycięstwo Trzaskowskiemu w woj. śląskim dała przede wszystkim wygrana w okręgu katowickim, gdzie poparło go 55,03 proc. wyborców (647 904 głosy), wobec 44,97 proc. poparcia dla Andrzeja Dudy (529 621 głosów).

Frekwencja wyborcza w drugiej turze wyborów prezydenckich w woj. śląskim wyniosła 66,91 proc.

