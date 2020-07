Wyniki wyborów 2020. W dwóch gminach zdecydował jeden głos

Do wyjątkowej sytuacji doszło w gminie Dębnica Kaszubska na Pomorzu oraz w gminie Dygowo w woj. zachodniopomorskim. O wynikach drugiej tury wyborów prezydenckich, w której mierzyli się urzędujący prezydent Andrzej Duda i kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, zdecydował jeden głos.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / Artur Widak/NurPhoto via Getty Images /Getty Images

Dębnica Kaszubska to gmina położona w woj. pomorskim, w powiecie słupskim. Jak wynika z informacji Państwowej Komisji Wyborczej, w niedzielę (12 lipca) w drugiej turze wyborów prezydenckich oddano 4051 głosów - na Andrzeja Dudę wskazało 2026 osób uprawnionych do głosowania (50,01 proc.), a na Rafała Trzaskowskiego 2025 osób (49,99 proc.).

Jeden głos przesądził o wyniku także w innym miejscu - w gminie Dygowo w woj. zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim.

W Dygowie sytuacja jest jednak odwrotna - zwyciężył tam Rafał Trzaskowski.

Kandydat KO otrzymał 1323 głosy (50,02 proc.), a ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda 1322 głosy (49,98 proc.).

Wciąż czekamy na oficjalne wyniki wyborów, które przekaże Państwowa Komisja Wyborcza. Póki co znamy dane z 99,97 proc. obwodów. Andrzej Duda zdobył 10 413 094 głosy, co przekłada się na 51,21 proc. poparcia, a Rafał Trzaskowski otrzymał 9 921 219 głosów, co z kolei przekłada się na 48,79 proc.

Frekwencja wyborcza na ten moment wynosi 68,12 proc.