Andrzej Duda zdobył 10 mln 426 tys. 514 głosów, co daje 51,12 proc., a Rafał Trzaskowski 9 mln 968 tys. 939 głosów, co daje 48,88 proc. - wynika z informacji podanych na internetowej stronie PKW. To dane z 99,98 proc. obwodów.

Zdjęcie Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski /Daniel Frymark/Mateusz Słodkowski /Agencja FORUM

Według danych z 99,98 proc. obwodów frekwencja w II turze wyborów prezydenckich wyniosła 68,03 proc.

Według pierwszych danych, jakie opublikowała PKW (z 99,97 proc. obwodów) wyniki rozkładały się następująco: 10 mln 413 tys. 94 głosy (51,21 proc.) dla Andrzeja Dudy i 9 mln 921 tys. 219 głosów (48,79 proc.) dla Rafała Trzaskowskiego.

Oznacza to, że różnica między kandydatami lekko stopniała - z 2,42 pkt. procentowych do 2,24 pkt. procentowych.



Zmianie uległa także frekwencja, która w poprzednim komunikacie wynosiła 68,12 proc.



Brakuje danych z czterech obwodów w Wlk. Brytanii

W poniedziałek po południu brakuje jeszcze danych z czterech na jedenaście obwodów głosowania w wyborach prezydenckich w Wielkiej Brytanii - wynika z informacji dostępnych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Wyników nie ma jeszcze z dwóch obwodów w Londynie i z dwóch w Manchesterze.

Na terenie Wielkiej Brytanii niedzielna II tura wyborów prezydenta RP odbywała się tylko korespondencyjnie.

Do udziału w wyborach zarejestrowała się rekordowa liczba 183 tys. obywateli polskich, co stanowi jedną trzecią wszystkich wyborców zarejestrowanych za granicą. To także o ponad 50 tys. więcej niż w pierwszej turze.

W siedmiu brytyjskich obwodach, z których spłynęły już wyniki, frekwencja wyborcza wyniosła od 71,74 proc. do 81,54 proc. W każdym z tych obwodów wygrał Trzaskowski z ponad 70-procentowym poparciem.

