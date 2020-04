W czasie trwającej epidemii koronawirusa Polacy najkorzystniej oceniają urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę - wynika z sondażu SW Research dla serwisu internetowego "Rzeczpospolitej". Uznaniem cieszy się również kandydat z ramienia PSL - Władysław Kosiniak-Kamysz. W badaniu słaby wynik uzyskała kandydatka KO Małgorzata Kidawa-Błońska.

Zdjęcie Władysław Kosiniak-Kamysz /Aleksandra Szmigiel /Reporter

"Zachowanie którego z kandydatów/kandydatek na prezydenta w czasie trwającej epidemii ocenia Pan(i) najbardziej korzystnie?" - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Najlepiej w badaniu wypada prezydent Andrzej Duda - wskazało na niego 23,80 proc. ankietowanych.

Na drugim miejscu, z wynikiem 17,30 proc. głosów, uplasował się Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzecia pozycja przypadła Szymonowi Hołowni (14,60 proc.).

Tuż za podium znalazła się Małgorzata Kidawa-Błońska. Jej zachowanie w czasie trwającej epidemii najkorzystniej oceniło 7,2 proc. ankietowanych.

Robert Biedroń uzyskał od respondentów 5,9 proc. głosów, natomiast Krzysztof Bosak - 4,8 proc.

Na innego kandydata wskazało 1,30 proc. uczestników badania. Zdania w tej sprawie nie miało aż 25,10 proc. pytanych.

"Andrzej Duda wskazywany był częściej przez mężczyzn niż kobiety. Za kandydata prezentującego się najlepiej, obecną głowę państwa uważa częściej niż co czwarta osoba powyżej 50. roku życia i zbliżony odsetek respondentów zarabiających od 1001 do 2000 zł. Andrzeja Dudę wskazało blisko 30 proc. badanych z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców" - wskazuje Małgorzata Bodzon z SW Research.

Zdjęcie Andrzej Duda / Wojciech Strozyk/ / Reporter

Wybory zaplanowano na 10 maja

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 10 kandydatów, którzy zmierzą się ze sobą w wyborach prezydenckich. Są to: ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda (z poparciem PiS), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska), Robert Biedroń (Lewica), Szymon Hołownia (kandydat niezależny), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy), Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej), Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa) oraz Paweł Tanajno (bezpartyjny).

Wybory prezydenckie zaplanowano na 10 maja br., ale wciąż nie wiadomo, czy odbędą się w terminie.

Z powodu epidemii koronawirusa mają one przybrać formę głosowania korespondencyjnego. Ustawa o głosowaniu "kopertowym" znajduje się w Senacie.

