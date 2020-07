​Zaświadczenie o prawie do głosowania. Skąd wziąć dokument?

Jeżeli przed zbliżającą się II turą wyborów prezydenckich, która przypada 12 lipca, zastanawiasz się, skąd wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania, rozwiejemy wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Poniżej wyjaśniamy, dokąd trzeba się udać i co zrobić, by uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zdjęcie Lokal do głosowania w Szczecinie, zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki /PAP

To jest artykuł z cyklu "Odpowiada mi Interia", w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.

Zaświadczenie o prawie do głosowania. Skąd wziąć ten dokument?

Ci, którzy 12 lipca nie mogą zagłosować w miejscu, w którym widnieją w rejestrze wyborców, nie muszą tracić prawa udziału w wyborach. Mogą oddać głos gdzie indziej. Wystarczy, że posiadają zaświadczenie o prawie do głosowania. Wystarczy, że zdobędą zaświadczenie o prawie do głosowania, które uprawnia ich do wzięcia udziału w wyborach w dowolnym obwodzie w kraju lub zagranicą. Warto o tym pomyśleć przed wyjazdem na urlop, czy planowym przyjęciem do szpitala.

Aby otrzymać stosowny dokument, należy w urzędzie gminy, w którym wyborca jest ujęty w spisie, złożyć wypełniony wniosek. W przypadku zbliżającej się II tury wyborów prezydenckich najpóźniej można to zrobić do dnia 10 lipca. Wniosek można złożyć osobiście, faksem, lub w formie elektronicznej, za pomocą platformy ePUAP.

Gotowy dokument wyborca może odebrać osobiście, za pokwitowaniem, lub przez pełnomocnika, posiadającego pisemne upoważnienie. W upoważnieniu należy wyszczególnić dane wyborcy (imię, nazwisko, PESEL) oraz dane osoby odbierającej.

Odbierając zaświadczenie, należy mieć przy sobie dokument pozwalający na potwierdzenie tożsamości (dowód osobisty, paszport). Zaświadczenie wydawane jest bezpośrednio po złożeniu wniosku. Za dokument nie trzeba wnosić opłaty.