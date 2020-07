Wybory 2020. Mieszkańcy Pyrzyc wyjaśniają, dlaczego poparli Dudę

Wyniki wyborów wskazują, że w Zachodniopomorskiem zwyciężył Rafał Trzaskowski. Zdobył on znaczną przewagę nad Andrzejem Dudą na Pomorzu Zachodnim wszędzie poza jednym powiatem – pyrzyckim.



Tam zdecydowanym poparciem cieszy się urzędujący prezydent, a same Pyrzyce nazywane są "bastionem PiS-u". Mieszkańcy 12-tysięcznego miasta wyjaśnili, dlaczego głosowali na Andrzeja Dudę. Jako główne powody wymieniali programy socjalne oraz dotrzymywanie obietnic przez głowę państwa.



- Realizuje to, co obiecywał – podkreślił pan Józef, którego zdaniem wygrana Rafała Trzaskowskiego oznaczałaby dalszą walkę pomiędzy politykami.



Na Andrzeja Dudę głosowali również młodsi wyborcy. Większość zwraca uwagę na realizację programów socjalnych Prawa i Sprawiedliwości, które wprost są utożsamiane z urzędującym prezydentem.



- Przekonał wszystkich swoimi czynami. Jednak coś tam dla tych ludzi dali. Myślę, że dlatego ludzie głosowali na niego – ocenił Tomasz.



Karolina z Pyrzyc podkreśliła, że Andrzej Duda wprowadził program Rodzina 500+, który bardzo pomógł wielu osobom, szczególnie ubogim.



Dla osób starszych istotne było wprowadzenie "trzynastych emerytur" i zapowiedzi kolejnych benefitów.



- Nam dał trzynastkę. Podwyżki mamy. No i obiecywane te czternastki. I dlatego my wszyscy głosujemy – wyjaśniła pani Jolanta.



