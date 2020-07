Wybory 2020. Warszawa: Kolejki po zaświadczenia do głosowania

AKTUALNOŚCI |

W Warszawie ustawiają się kolejki po zaświadczenia do głosowania. Wtorek 7 lipca jest ostatnim dniem na dopisanie się do spisu wyborców. Z kolei do piątku 10 lipca obywatele mają możliwość odebrania zaświadczeń uprawniających do głosowania.