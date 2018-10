​Bp Pieronek w "Rz": Spot PiS wbrew chrześcijaństwu i człowieczeństwu

- Nie życzę żadnemu z członków partii rządzącej, żeby stał się uchodźcą i był tak traktowany w potrzebie, jak oni traktują uchodźców - mówi bp Pieronek, były sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski i rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

- Nie życzę żadnemu z członków partii rządzącej, żeby stał się uchodźcą i był tak traktowany w potrzebie, jak oni traktują uchodźców. Wychodzi brak sumienia i brak miłości do bliźniego. To zachowanie wbrew chrześcijaństwu i wbrew człowieczeństwu - mówi "Rzeczpospolitej" bp Pieronek , komentując emitowany w mediach spot wyborczy PiS-u, w którym ukazana jest wizja świata po wygraniu wyborów samorządowych przez opozycję.

Rozmówca "Rzeczpospolitej" tłumaczy, że wbrew przestrogom PiS-u, "uchodźcy nie są zagrożeniem na taką skalę, żeby każdy z Polaków musiał się obawiać".

"Polska powinna przyjmować uchodźców. To wynika choćby z zasady solidarności. Jeżeli my chcemy być szanowani i wspomagani, to pomagajmy i wspierajmy też innych" - mówi bp Pieronek.

