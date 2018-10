Debata kandydatów na prezydenta Szczecina

O przyszłość Szczecina, inwestycje i pomysły na rewitalizację śródmieścia pytani byli kandydaci na prezydenta miasta podczas debaty w Polskim Radiu Szczecin. Kandydaci zadawali sobie też nawzajem pytania m.in. o kwestię mieszkań komunalnych.

Zdjęcie Szczecin; zdj. ilustracyjne /Fot. Wojciech Strozyk /Reporter

W debacie w studiu S-1 Radia Szczecin wzięło udział wszystkich sześciu kandydatów na prezydenta miasta. Na pytania odpowiadali Piotr Czypicki ze Szczecińskiego Ruchu Miejskiego, Jakub Kozieł z Koalicji Antysystemowej, kandydat Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras, Dawid Krystek z komitetu SLD Lewica Razem, ubiegający się o reelekcję prezydent Szczecina Piotr Krzystek, startujący z komitetu Bezpartyjnych oraz Bartłomiej Sochański, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. W charakterze widowni zaproszono sztaby wyborcze.

Wizje miasta

Kandydaci odpowiadali najpierw na pytanie o przyszłość miasta w przypadku swojego zwycięstwa w wyborach. Piotr Czypicki ze Szczecińskiego Ruchu Miejskiego wskazywał na rewitalizację północnych i prawobrzeżnych dzielnic Szczecina. "Komunikacja miejska i priorytet dla niej, wszędzie gdzie się da wyznaczenie bus pasów, pasów autobusowo-tramwajowych, nowe linie tramwajowe oraz autobusowe, zagęszczenie siatki połączeń" - wymieniał Czypicki. Dodał, że konieczne jest połączenie szczecińskich osiedli drogami rowerowymi.

Przedstawiciel Koalicji Antysystemowej Jakub Kozieł podkreślał przede wszystkim rozwój gospodarczy. "W mojej wizji za 5-10 lat, po dwóch kadencjach prezydentury, Szczecin będzie dumnym, bogatym portem i centrum biznesowym. Program, który mamy, zakłada przede wszystkim gospodarkę, czyli skupienie się na tym, żeby tutaj przyciągać przedsiębiorców, pomagać zakładać im tutaj firmy, żeby ulżyć im w sprawach podatkowych i w sprawach urzędowych" - zaznaczył Kozieł.

Sławomir Nitras powiedział, że "ważna jest ciągłość". "Nie wolno robić rewolucji, bo one zawsze kończą się źle. Miałem swój udział w początkach prezydentury obecnego prezydenta i chciałbym wiele rzeczy kontynuować. W kilku sprawach chciałbym dokonać zmiany albo uzupełnić to, co się dzieje, bo strategię trzeba realizować" - podkreślił. Dodał, że według jego wizji należy przyciągać inwestorów, rozmawiać z mieszkańcami, a także skupić się na akademickości Szczecina.

Przedstawiając swoją wizję miasta w przyszłości, kandydat komitetu SLD Lewica Razem Dawid Krystek powiedział, że za 10 lat Szczecin będzie "lepszym miastem". "Przede wszystkim będzie miastem, w którym chodniki są równe, nie ma pustostanów, a nowe inwestycje, które będą realizowali deweloperzy i miasto, zapewnią naszym mieszkańcom własne 'M'" - powiedział Krystek.

Urzędujący prezydent miasta Piotr Krzystek podkreślił, że strategia na rozwój Szczecina jest już realizowana. "Będziemy mieli pogłębiony tor wodny, a więc rozwinie się gospodarka morska i szczeciński port. Mam nadzieję, że zbudujemy zachodnie obejście Szczecina, więc łatwiejszy będzie transport. Będzie węzeł Podjuchy, niesamowicie fajny projekt, jakim jest (wyspa) Łasztownia, który zmienił oblicze tej części miasta" - powiedział Krzystek. Dodał, że miasto będzie stawiać na nowe technologie, a także zapewni dbałość o seniorów.

Bartłomiej Sochański przedstawił wizję miasta, które dzięki współpracy z rządem ma być "kresową metropolią", m.in. ze względu na inwestycje drogowe. "Będzie działać Szczecińska Kolej Metropolitalna. Młodzież zatrzyma się w Szczecinie, nie będzie wyjeżdżać dlatego, że będzie dobra praca w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, będzie działać Stocznia Szczecińska" - powiedział Sochański.

Najważniejsze inwestycje

Zapytany przez prowadzących o najważniejsze dla miasta inwestycje, Piotr Czypicki powiedział, że 800 mln zł zamierza wydać na rewitalizację szczecińskich dzielnic. Dodał, że chciałby uruchomić nowe linie tramwajowe i zagęścić siatkę połączeń. O konieczności remontów istotnych ulic i wjazdów do miasta mówił z kolei Jakub Kozieł. Według kandydata Koalicji Antysystemowej ważną inwestycją jest też parking, na którym miałyby zostawiać samochody osoby przyjeżdżające do centrum. W programie Sławomira Nitrasa najważniejsze inwestycje to z kolei remonty ulic, szkół, a także "budowa infrastruktury społecznej", czyli m.in. dziesięciu przedszkoli i szkół.

Rezygnację z planowanej budowy aquaparku zapowiedział Dawid Krystek, który zamiast inwestycji, która, jak ocenił "nie ma szans na wsparcie", proponował rozbudowę Szczecińskiego Domu Sportu. Urzędujący prezydent Piotr Krzystek mówił natomiast, że inwestycje są już wybrane: to stadion, aquapark, siedziba Teatru Współczesnego na Łasztowni, a także przeznaczenie 100 mln zł na inwestycje oświatowe. Według kandydata PiS Bartłomieja Sochańskiego, najważniejszymi inwestycjami są m.in. Szczecińska Kolej Metropolitalna i rewitalizacja śródmieścia.

Pytani o tę ostatnią kwestię także przez dziennikarzy prowadzących debatę kandydaci wskazywali na konieczność zwiększenia bezpieczeństwa. W opinii Sławomira Nitrasa konieczne jest zaproszenie prywatnych podmiotów do współpracy przy remoncie śródmiejskich kamienic. Piotr Krzystek powiedział, że miasto realizuje wiele działań rewitalizacyjnych i zapowiedział, że nadal będzie to robić. Bartłomiej Sochański wskazał natomiast źródła finansowania: miejskie, rządowe, pieniądze Banku Gospodarstwa Krajowego i prywatne w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Najczęściej pytany

Pytania, które kandydaci zadawali sobie nawzajem, najczęściej padały w stronę urzędującego prezydenta. Jakub Kozieł z Koalicji Antysystemowej zapytał Piotra Krzystka m.in. o kwestię mieszkań komunalnych i problemu braku w nich łazienek.

"Mamy w budżecie specjalną pulę środków na ten cel. Realizujemy ich paręset każdego roku, to będzie nabierało tempa. Myślę, że mieszkańcy, którzy będą chcieli mieć taką toaletę, będą ją posiadali" - odpowiedział Krzystek.

O pustostany w mieście pytał natomiast kandydata komitetu SLD Lewica Razem Dawida Krystka Sławomir Nitras. Zdaniem Krystka, należy je sprzedać. Ocenił, że miasto nie jest w stanie tych mieszkań zrewitalizować w najbliższej przyszłości.

W piątek debata z udziałem wszystkich kandydatów odbędzie się też w TVP3 Szczecin.