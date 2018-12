"DGP": PiS zgarnął unijną pulę w sejmikach

​Dziennikarze "Dziennika Gazety Prawnej" sprawdzili realny układ sił w sejmikach wojewódzkich po wyborach samorządowych. Po uwagę wzięli liczbę wyborców oraz pulę środków unijnych, które zostały jeszcze do rozdysponowania w regionach. Wyniki zaskakują.

Jak zaznacza "DGP", na pierwszy rzut oka między PiS a Koalicją Obywatelską jest remis: jedni i drudzy zgarnęli po osiem sejmików. Jednak jeśli pod uwagę weźmie się liczbę środków i kwoty do wydania, wyraźną przewagę ma Prawo i Sprawiedliwość.

W województwach, gdzie rządzi PiS mieszka 15,84 mln wyborców (52,6 proc.) i do rozdysponowania jest jeszcze 28,91 mln zł.



Z kolei rejony, które przypadły opozycji, zamieszkuje 14,25 mln wyborców (47,4 proc.) i do wydania jest tam 19,89 mln zł.



"To pokazuje, że PiS poprzez władzę w sejmikach będzie wpływał na sytuację większej liczby Polaków niż PO i jej koalicjanci" - czytamy w dzienniku.



