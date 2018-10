"Do Rzeczy": Patryk Jaki trafi do PE?

PiS zastanawia się nad przyszłością Patryka Jakiego, który przegrał w pierwszej turze wybory na prezydenta Warszawy z Rafałem Trzaskowskim. Pojawiła się koncepcja, by wiceminister sprawiedliwości trafił na listy wyborcze do Parlamentu Europejskiego - dowiaduje się "Do Rzeczy".

Według "Do Rzeczy", "rozliczenia" Patryka Jakiego z wyniku w wyborach domagali się warszawscy działacze PiS. "Nasze źródła mówią też, że Jarosław Kaczyński szybko postawił im tamę i miał powiedzieć, że pracę, jaką Jaki wykonał, trzeba docenić" - informuje tygodnik.



W PiS mówi się o tym, że Jaki może zostać wystawiony na "biorącym" miejscu z list PiS do Parlamentu Europejskiego.

Miałaby to być "nagroda za dobrze przepracowaną kampanię", a przy okazji "pozbycie się problemu 'co dalej z Jakim'".