Dolnośląskie: Radny PSL podjął rozmowy z PiS i Bezpartyjnymi Samorządowcami

"Rozpocząłem rozmowy na temat Dolnego Śląska z PiS i Bezpartyjnymi Samorządowcami" - napisał w oświadczeniu przekazanym PAP Mirosław Lubiński, wybrany z listy PSL na radnego Sejmiku Dolnośląskiego. Zaapelował m.in. do władz PSL "aby spory dotyczące podziałów politycznych zostawić na szczeblu centralnym".

Zdjęcie Mirosław Lubiński na zdjęciu z 2014 roku /Adam Guz /Reporter

"Startowałem z listy PSL i działania na poziomie samorządu członków i sympatyków tej partii na poziomie samorządu będę wspierał, ale moją partią jest Dolny Śląsk. Mój mandat radnego sejmiku to zobowiązanie wobec tysięcy wyborców regionu wałbrzysko-kłodzkiego, którzy oddali głos na mój program" - podkreślił w oświadczeniu.

"Realizacja tego programu jest dla mnie priorytetem i podstawowym kryterium w rozmowach o współpracy ze środowiskami politycznymi w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Zainteresowanie moimi postulatami wyrazili tylko Bezpartyjni Samorządowcy oraz Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego z tymi środowiskami rozpocząłem rozmowy na temat programu rozwoju Dolnego Śląska. Jednocześnie apeluję do władz naszej formacji oraz liderów innych partii aby spory dotyczące podziałów politycznych zostawić na szczeblu centralnym. Niech to w Warszawie, w budynku Sejmu i Senatu pozostanie centrum najostrzejszej politycznej walki. Próba ograniczania współpracy na rzecz regionów między samorządowcami różnych nurtów politycznych jest nie tylko zaprzeczeniem długiej tradycji działania PSL, ale przede wszystkim uderza w podstawowe zasady samorządności i demokracji" - dodał.

PiS wygrało wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zdobywając 28,53 proc. poparcia. To dało tej partii 14 mandatów. Radni ci nie mają jednak większości w 36-osobowym sejmiku i jeśli chcą rządzić województwem, muszą zawiązać koalicję.

Możliwy koalicjant to Bezpartyjni Samorządowcy. Ugrupowanie, którego jednym z liderów jest prezydent Lubina Robert Raczyński, zdobyło sześć mandatów.

Drugie miejsce w wyborach do sejmiku przypadło Koalicji Obywatelskiej, która uzyskała 25,77 proc. poparcia. To przełożyło się na 13 mandatów. Do sejmiku dostało się też dwóch radnych startujących z KWW Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska.

PSL zdobyło jeden mandat. Uzyskał go nienależący do PSL Mirosław Lubiński.