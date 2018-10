Gdańsk: Adamowicz otrzymał w I turze 36,97 proc. głosów, Płażyński 29,68 proc.

​Ubiegający się o reelekcję prezydent Gdańska Paweł Adamowicz uzyskał - według oficjalnych wyników - 36,97 proc. poparcia w I turze wyborów samorządowych, a Kacper Płażyński otrzymał 29,68 proc. głosów. Obaj kandydaci zmierzą się 4 listopada w drugiej turze wyborów.

Zdjęcie Paweł Adamowicz /Wojciech Stróżyk /Reporter

Miejska Komisja Wyborcza w Gdańsku podała oficjalne wyniki wyborów na prezydenta miasta we wtorek późnym wieczorem.

Według oficjalnych danych komisji, Adamowicz startujący z własnego komitetu Wszystko dla Gdańska w przeprowadzonych w niedzielę wyborach samorządowych uzyskał 77 tys. 966 głosów, co stanowi 36,97 proc. Z kolei kandydata Zjednoczonej Prawicy Kacpra Płażyńskiego poparły 62 tys. 594 osoby, co stanowi 29,68 proc. głosujących.

Reklama

Opublikowany w niedzielę wieczorem po zamknięciu lokali wyborczych sondaż Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu informował, że Adamowicz uzyskał 36,7 proc. głosów, a Płażyński - 32,3 proc.

Miejska Komisja Wyborcza poinformowała, że Jarosław Wałęsa reprezentujący Koalicję Obywatelską otrzymał 58 tys. 561 głosów, co stanowi 27,77 proc. Według niedzielnych ustaleń Ipsos Wałęsa miał dostać 25,3 proc. głosów.

Oficjalne wyniki mówią też, że Jacek Hołubowski (KWW Gdańsk Tworzą Mieszkańcy) otrzymał 1,98 proc. głosów, Elżbieta Jachlewska (KWW Ruch Społeczny Lepszy Gdańsk) - 1,97 proc., Andrzej Ceynowa (KKW SLD Lewica Razem) - 0,97 proc., a Dorota Maksymowicz-Czapkowska (KWW Narodowego Frontu Polskiego Wojciecha Olszańskiego) - 0,68 proc. głosów.