Gdańsk: Jarosław Wałęsa postuluje poprawę komunikacji w mieście

Drobne zmiany, które mają w znaczący sposób ułatwić gdańszczanom poruszanie się po mieście, zaproponował w czwartek Jarosław Wałęsa kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Gdańska. Wśród propozycji są m.in. nowe przejścia dla pieszych i dzielnicowe autobusy.

Pomysły na usprawnienie komunikacji Wałęsa i członkowie jego komitetu przedstawili w czwartek na konferencji prasowej.

"Poprawa komunikacji w mieście, to nie tylko wielkie projekty infrastrukturalne, ekspresowe linie autobusowe czy szybki tramwaj, to także cały szereg drobnych zmian poprawiających jakość i efektywność podróżowania w naszym mieście, to transport na niewielkiej odległości - do szkoły, do większego sklepu, do kościoła, do przystanku przesiadkowego na tramwaj, SKM (Szybka Kolej Miejska) czy PKM (Pomorska Kolej Metropolitalna)" - powiedział Wałęsa.

"To w końcu stworzenie możliwości skręcania czy zawracania bez konieczności nadrabiania kilometrów do następnego skrzyżowania, to również wytyczenie przejść dla pieszych ułatwiających komunikację w obrębie jednej ulicy" - powiedział Wałęsa, a członkowie jego komitetu przedstawili kilka konkretnych ułatwień, które "można by wdrożyć w mieście w nadchodzącej kadencji".

Pomysły te zakładają wprowadzenie zmian w organizacji ruchu samochodowego, w tym np. możliwości skrętu w kilku lokalizacjach w Gdańsku, w tym na al. Grunwaldzkiej (na wysokości Klubu Żak) czy w rejonie ul. Warszawskiej, ul. Havla i ul. Narzędziowców. Jak wyjaśniono, "korzystając z niewielkich środków finansowych, można tutaj bardzo dużo ułatwić kierowcom ograniczając też korki".

Wśród propozycji znalazły się też zmiany dedykowane rowerzystom, w tym obniżanie krawężników, reorganizację "zbyt ciasnych zakrętów" czy stworzenie drogi rowerowej wzdłuż Trasy W-Z.

Z myślą o pieszych, w tym osobach starszych i rodzinach z małymi dziećmi, zapowiedziano wprowadzenie skracających drogę dodatkowych przejść dla pieszych. Kilka z nich miałoby powstać na al. Grunwaldzkiej, w tym na wysokości skweru Anny Walentynowicz, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Teatru Miniatura.

Zaproponowano też wprowadzenie nowych linii autobusowych, które poruszałyby się wewnątrz wybranych dzielnic i ułatwiały dojazd do szkół, kościoła itp. Linie takie miałaby funkcjonować m.in. na terenie Gdańska Południe, Zaspy czy Wrzeszczu.

Wśród zapowiedzi pojawił się też bilet umożliwiający korzystanie ze wszystkich środków komunikacji dostępnych w Gdańsku - autobusów, tramwajów, SKM i PKM. Taki bilet miesięczny miałby kosztować 99 zł.

"To są konkretne propozycje takich drobnych zmian, które relatywnie nisko kosztowo mogą zmienić, poprawić jakość funkcjonowania komunikacji w naszym mieście" - podsumował Wałęsa.