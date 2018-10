Gdańsk: Wyniki wyborów do rady miasta

Najwięcej, bo 16 mandatów do Rady Miasta Gdańska zdobyła Koalicja Obywatelska - wynika z oficjalnych wyników wyborów podanych przez Miejską Komisję Wyborczą w Gdańsku. 12 mandatów uzyskało PiS, a sześć - komitet Wszystko dla Gdańska.

Zdjęcie Rada Miasta Gdańska (arch.) / Łukasz Dejnarowicz /Agencja FORUM

Oficjalne wyniki, oparte na protokołach ze wszystkich 199 obwodowych komisji wyborczych, Miejska Komisja Wyborcza w Gdańsku podała we wtorek późnym wieczorem.

Wynika z nich, że w liczącej 34 radnych Radzie Miasta Gdańska zasiądzie 16 przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, 12 reprezentantów PiS oraz sześciu radnych wystawionych przez komitet Wszystko dla Gdańska, reprezentujący obecnego prezydenta tego miasta - Pawła Adamowicza.

W kończącej się kadencji PO ma 22 radnych, PiS - 10, a dwoje radnych jest niezrzeszonych, choć mandaty zdobyli jako kandydaci PiS.

Miejska Komisja Wyborcza w Gdańsku poinformowała też we wtorek wieczorem, że Adamowicz startujący w tych wyborach z własnego komitetu uzyskał - według oficjalnych danych komisji - 77 tys. 966 głosów, co stanowi 36,97 proc. głosów. Z kolei kandydata Zjednoczonej Prawicy Kacpra Płażyńskiego poparło 62 tys. 594 osób, co stanowi 29,68 proc. głosujących. Obaj kandydaci zmierzą się 4 listopada drugiej turze wyborów.