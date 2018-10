Grabiec: Mazowszem będą współrządzić Koalicja Obywatelska i PSL

Rzecznik PO Jan Grabiec jest spokojny o wyniki wyborów do sejmiku Mazowsza. Jest przekonany, że regionem tym będą współrządzić Koalicja Obywatelska i PSL. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że stanowisko ma utrzymać dotychczasowy, wieloletni marszałek województwa Adam Struzik (PSL).

Zdjęcie Rzecznik PO Jan Grabiec /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Oficjalnych wyników niedzielnych wyborów do sejmiku Mazowsza wciąż nie ma. We wtorek w mediach pojawiły się doniesienia, że w 51-osobowym sejmiku, PiS i Koalicja Obywatelska mają po 25 mandatów. 1 mandat miał otrzymać przedstawiciel Bezpartyjnych Samorządowców. Podobne informacje przekazali we wtorek PAP politycy PiS, którzy twierdzą, że Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 25 mandatów na Mazowszu.

Reklama

Politycy Platformy są jednak przekonani, że uda im się utrzymać funkcjonującą od 12 lat na Mazowszu koalicję z PSL.

"Będziemy o tym rozmawiać z PSL-em, deklaracje liderów tego ugrupowania są bardzo obiecujące, także czekamy na oficjalne wyniki, żeby potwierdzić te deklaracje już konkretnymi umowami" - powiedział rzecznik Platformy Jan Grabiec przed wtorkowym posiedzeniem Zarządu Krajowego PO.

Dodał, że jest spokojny o wynik Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska) do sejmiku woj. mazowieckiego.

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że jeśli koalicja z udziałem PO i PSL zostanie utrzymana, wówczas marszałkiem województwa pozostanie Adam Struzik z PSL, który swą funkcję sprawuje od 2001 roku.