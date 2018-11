Warszawiacy nie dadzą sobie odebrać Europy, Warszawa to miasto ludzi wolnych, nikt nie zrobi z niej Budapesztu czy Moskwy, mam nadzieję, że zasady, którym hołduje Warszawa, niedługo zaczną znowu obowiązywać w całej Polsce - mówiła w czwartek ustępująca prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Zdjęcie Radny Tadeusz Ross, ustępująca prezydent miasta Hanna Gronkiewicz Waltz i wiceprezydent Witold Pahl podczas zaprzysiężenia Rafała Trzaskowskiego / Tomasz Gzell /PAP

W czwartek odbywa się uroczysta sesja Rady Warszawy, na której na prezydenta zaprzysiężony został Rafał Trzaskowski.

Gronkiewicz-Waltz kończąc trzecią kadencję powiedziała, że "dziś mija 12 najważniejszych lat w moim życiu zawodowym". Podkreśliła, że Warszawa stała się europejską metropolią.

"Warszawiacy czują się pełnymi Europejczykami, dziś myśląc Europa, śmiało możemy mówić Warszawa, warszawiacy nie dadzą sobie odebrać Europy, jestem przekonana, że każda taka próba skończy się niepowodzeniem" - powiedziała Gronkiewicz-Waltz.

Podkreśliła, że Warszawa to miasto wolnych ludzi. "Nikt nie zrobi z Warszawy Budapesztu, Istambułu czy Moskwy, wolność to fundament tego miasta, nie wolno go naruszać pod żadnym pozorem. Wolność i tolerancja" - mówiła Gronkiewicz-Waltz.

Zaznaczyła, że na straży tych wartości stoi praworządność. "Władza w demokracji nigdy nie jest władzą absolutną. Mam nadzieję, że te zasady, którym hołduje Warszawa, już niedługo zaczną znowu obowiązywać w całej Polsce" - powiedziała ustępująca prezydent stolicy.

Gronkiewicz-Waltz zwracając się do Trzaskowskiego poradziła mu, żeby nigdy nie zapominał, że wybrali go mieszkańcy i oddali na niego ponad pół miliona głosów. "Lud Warszawy wskazał na ciebie" - powiedziała do Trzaskowskiego.

Nowy prezydent stolicy

"Obiecałem Warszawę dla wszystkich, Warszawę równych szans; miasto, które musi skoncentrować się na najsłabszych i będę te zobowiązania realizował dzień po dniu" - zadeklarował w czwartek, tuż po zaprzysiężeniu nowy prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Zapowiedział, że w najbliższy poniedziałek przedstawi dokładny harmonogram realizacji swych priorytetów.

"Dokładnie miesiąc temu mieszkańcy stolicy powierzyli mi urząd prezydenta Warszawy. To olbrzymi zaszczyt, ale oczywiście jeszcze większa odpowiedzialność. Decyzją warszawiaków tutaj, na tej sali, zaczyna się nowy etap w historii naszego miasta" - powiedział Trzaskowski.

Przypomniał, że do październikowych wyborów szedł z zapowiedzią "mądrej kontynuacji, ale również zmiany i nowej jakości w zarządzaniu Warszawą". "Obiecałem Warszawę dla wszystkich, Warszawę równych szans, wspierającą najsłabszych; miasto, które musi skoncentrować się na najsłabszych; miasto, w którym każda dzielnica jest sobie równa i każda dzielnica jest miejscem, w którym dobrze się mieszka; miejscem, które jest bezpieczne, otwarte na swoich mieszkańców" - mówił nowy prezydent stolicy.

Zwrócił przy tym uwagę, że jego plan dla Warszawy poparło ponad pół miliona warszawianek i warszawiaków. "I to naprawdę zobowiązuje. Czuję to zobowiązanie. Chcę jasno powiedzieć, że to zobowiązanie będę realizował dzień po dniu" - zadeklarował. Dodał, że program ten będzie realizował także dla tych, którzy nie oddali na niego głosu 21 października.