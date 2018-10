Guział o rodzinnych powiązaniach w warszawskim ratuszu

Zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego, będzie kontynuacją patologii i ciemnych układów, które od lat oplatają stołeczny ratusz; jego zwycięstwo będzie "zamiataniem pod dywan" afer i gigantycznych przekrętów - ocenił w poniedziałek kandydat na wiceprezydenta Warszawy Piotr Guział.

Zdjęcie Kandydat na wiceprezydenta Warszawy Piotr Guział podczas konferencji prasowej w Warszawie, / Tomasz Gzell /PAP

W poniedziałek odbyła się konferencja sztabu wyborczego kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryka Jakiego. Rzecznik sztabu Jakiego Jacek Ozdoba ocenił, że problemem warszawskiego ratusza, jest "pajęczyna" powiązań, m.in. rodzinnych, która go oplata.

Ozdoba zwrócił uwagę na powiązania pracowników stołecznego urzędu z europosłanką Platformy Różą Thun. Jak mówił, siostra Thun, Anna Grocholska, od kilku lat w urzędzie odpowiada za sprawy zagraniczne oraz zajmuje się funduszami pomocowymi. "Pytanie oczywiście, jak to jest, że siostra tak prominentnej działaczki PO, nagle pracuje w ratuszu? Sami państwo znajdą odpowiedź" - stwierdził Ozdoba.

Kolejną osobą, na której powiązania z Thun, zwrócił uwagę Ozdoba jest zięć Thun - Tomasz Thun-Janowski. "Od 2014 r. pełni funkcję dyrektora Biura Kultury urzędu m.st. Warszawy, jest również pełnomocnikiem Hanny Gronkiewicz-Waltz" - mówił rzecznik sztabu kandydata Zjednoczonej Prawicy. "Prasa informowała również o innych członkach rodziny Thun, którzy są związani z ratuszem" - dodał.

"W naszej opinii takie sytuacje nie powinny mieć miejsca" - oświadczył Ozdoba. Zwrócił również uwagę, że Thun była szefową sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego, kiedy ten ubiegał się o mandat posła.

Szef sztabu wyborczego Jakiego Oliwer Kubicki ocenił, że "Warszawa przez ostatnią dekadę została szczelnie opleciona pajęczyną wzajemnych powiązań, relacji i korupcyjnych układów".

"Odsłonę tego widzieliśmy na posiedzeniach Komisji Weryfikacyjnej, gdzie odsłanialiśmy krok po kroku sieć powiązań, która doprowadziła do nieszczęścia ponad 40 tys. warszawiaków, do wyprowadzenia z majątku wszystkich warszawiaków setek milionów złotych. Widzieliśmy powiązania urzędników, środowisk prawniczych, rodzin urzędników sięgających szczytów warszawskiej władzy. To także dziesiątki, setki powiązań personalnych, rodzinnych" - mówił Kubicki.

Kandydat Jakiego na wiceprezydenta stolicy, stołeczny radny Piotr Guział ocenił, że "zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego (w wyborach), to jest kontynuacja patologii i tych ciemnych układów, które od lat oplatają stołeczny ratusz". "Zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego to jest zamiatanie pod dywan afer, gigantycznych przekrętów na czele z aferą wokół dzikiej reprywatyzacji" - podkreślił.

"Musimy odsunąć tę patologiczną ekipę od władzy" - oświadczył Guział.