Hanna Zdanowska kandydatką PO i Nowoczesnej na prezydenta Łodzi

"Jesteśmy przed wyborami samorządowymi i musimy pokazać, że jesteśmy razem, że potrafimy się łączyć, chcemy ze sobą rozmawiać" - powiedział w sobotę w Łodzi lider PO Grzegorz Schetyna. Wraz z przewodniczącą Nowoczesnej Katarzyną Lubnauer wziął udział w Konwencji Regionalnej Koalicji Obywatelskiej, na której zaprezentowano kandydatów Koalicji na prezydentów miast w województwie łódzkim.

Zdjęcie Hanna Zdanowska /ANDRZEJ ZBRANIECKI /East News

Kandydatami Koalicji Obywatelskiej są: Hanna Zdanowska (Łódź), Marlena Wężyk-Głowacka (Piotrków Trybunalski), Juliusz Góraj (Sieradz), Barbara Klatka (Tomaszów Mazowiecki), Janusz Pawlak (Kutno).

Jak mówił Schetyna, miasto Łódź jest symbolem współpracy, jest symbolem przemian, symbolem polskiego sukcesu, sukcesu polskiej transformacji.

Zwrócił uwagę, że miasto jest pierwszym miejscem, gdzie udało się zbudować przed wyborami samorządowymi szerszą koalicję, którą tworzą cztery ugrupowania - PO, Nowoczesna, SLD i PSL.

W podobnym tonie wypowiadała się Lubnauer. Jak mówiła, wybory samorządowe to "początek dłuższej drogi". "W tej chwili to, co robi PiS jest toksyczne dla samorządu. Można powiedzieć, że zabiera tlen samorządom - z jednej strony zleca im zadania, na które nie daje im pieniędzy, z drugiej ogranicza im kompetencje" - powiedziała.

To - według niej - pokazuje, że najpierw nie wolno dopuścić PiS do samorządów, a "potem w roku 2019 dokonać mądrej zmiany dla Polski, takiej, która zatrzyma niszczenie kraju".

Jej zdaniem Łódź stała się nadzieją tego, że dla obrony demokracji, dobrego funkcjonowania małych ojczyzn można budować szerszą koalicję.