II tura wyborów samorządowych. Na żywo

Niedziela 4 listopada to dzień II tury wyborów samorządowych. Polacy głosują w 649 gminach, wybierając wójta, burmistrza lub prezydenta. Oficjalne wyniki poznamy być może już w poniedziałek. Tuż po 21.00 w niedzielę natomiast ogłoszone zostaną wyniki exit poll dla Krakowa, Gdańska i Kielc. Zapraszamy na relację na żywo.

Zdjęcie Głosowanie w jednej z komisji wyborczych w Szczecinie / Marcin Bielecki /PAP

Wśród osób podbijających frekwencję byli i ci najbardziej zainteresowani, i ci z pierwszych stron gazet:

Politycy przy urnach 1 15 Prezydent Andrzej Duda z żoną Agatą Kornhauser-Dudą Autor zdjęcia: Jan Graczyński Źródło: PAP 15

Do godz. 12 najwyższą frekwencję w drugiej turze wyborów samorządowych odnotowano na Podkarpaciu - 18,51 proc., a najniższą na Ziemi Lubuskiej - 12,69 proc.



Jeśli chodzi o największe miasta, to frekwencja w Gdańsku do godz. 12 wyniosła 14,02 proc., w Kielcach - 16,32 proc., w Krakowie - 16,51 proc., w Olsztynie - 15,89 proc., w Szczecinie - 12,17 proc.



Na konferencji o godzinie 13.00 PKW podała frekwencję wyborczą z godziny 12.00. Wyniosła ona 15,61 proc.



"Liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach (...) wyniosła 9 mln 486 tys. 846 osób; wydano karty do głosowania 1 mln 481 tys. 178 osobom uprawnionym, co stanowi 15,61 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach" - mówił szef PKW.



O godzinie 18.00 planowana jest kolejna konferencja. Zostanie na niej podana frekwencja z godziny 17.00.



Oficjalne wyniki będą najprawdopodobniej już jutro.



Pytany w porannym wywiadzie dla Radia Zet, szef PKW sędzia Wojciech Hermelińsk odpowiedział: "Myślę, że realnie można tak na to popatrzeć, że rzeczywiście, że może nie w nocy, może nie o 5 czy o 6 rano, ale myślę, że do południa, przedpołudniem czy wczesnym popołudniem (...), nie chcę zastrzegać, że może w czwartek, bo to na pewno nie, ale jednak jest dużo większa szansa niż przy poprzedniej turze, bo to już jest proste liczenie głosów, na dwie kupki rozkłada się te głosy, zlicza się i to naprawdę szybko będzie szło".

Druga tura wyborów przeprowadzana jest m.in. w 5 miastach wojewódzkich: Gdańsku, Krakowie, Kielcach, Olsztynie i Szczecinie. Dziś poznamy sondażowe wyniki dla Krakowa, Kielc i Gdańska.



Wyborcy głosują w 649 gminach, w których 21 października żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów.

Lokale wyborcze czynne są do godziny 21.00. Cisza wyborcza trwa zatem jeszcze 3,5 godziny.