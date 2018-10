J. Wałęsa zapowiada inwestycje w Gdańsku Południe

Budowę basenów, żłobków i domów sąsiedzkich w południowej części Gdańska zapowiedział Jarosław Wałęsa, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta tego miasta. Obiecał też lepsze skomunikowanie tego obszaru z innymi częściami miasta i inwestycje w tereny zielone.

Propozycje dotyczące południowych dzielnic Gdańska Wałęsa przedstawił na konferencji prasowej zorganizowanej w poniedziałek. Zwrócił uwagę, że dzielnice te zamieszkuje prawie 100 tysięcy osób i obszar ten nadal bardzo szybko się urbanizuje. "Tymczasem gołym okiem widać, że infrastruktura miejska nie nadąża za tym rozwojem i potrzeba bardzo szybko to zmienić" - powiedział.

Wyjaśnił, że w rozmowach z mieszkańcami tej części miasta pojawia się pięć głównych problemów: braki w komunikacji miejskiej, terenach zielonych, żłobkach, basenach i miejscach integracji społecznej, jak np. domy sąsiedzkie.

Utworzenie terenów zielonych

Jedną z przedstawionych na konferencji propozycji mających rozwiązać te problemy było utworzenie osiedlowych parków i skwerów. Na ich terenie miałyby pojawić się bardzo różnorodna roślinność, w tym np. kwietne łąki, ale też atrakcje dla okolicznych mieszkańców w każdym wieku - np. deszczowe place zabaw dla dzieci, domki dla owadów oraz urządzenia sprzyjające aktywności fizycznej, w tym siłownie, tory dla rolkarzy, biegaczy, miłośników nordic walking oraz ławki i huśtawki dedykowane seniorom.

Jak zaznaczono, tereny zielone miałyby służyć nie tylko rekreacji, ale też pomagać w zagospodarowaniu wody z coraz częściej pojawiających się w okolicach Gdańska nawalnych deszczy.

Jedną z potencjalnych lokalizacji dla parku na Jasieniu miałby być teren pomiędzy osiedlem Wróbla Staw a Szkołą Podstawową nr 85. Jak wyjaśniono, teren ten wybrano ze względu na jego dobrą lokalizację. Sam park miałby być "wzorcową inwestycją" m.in. dlatego, że miałby zostać zaprojektowany przy dużym udziale okolicznych mieszkańców.

Budowa żłobków

Komitet Wałęsy zapowiedział też budowę kilkunastu żłobków, których część znalazłaby się na terenie Gdańska Południe. Na terenach tych miałyby też powstać domy sąsiedzkie, które służyłyby osobom w każdym wieku, a w ich ramach mogłyby działać m.in. biblioteki. Wśród zapowiedzi znalazła się też budowa kilku basenów, w tym - jako pierwszej - pływalni przy ul. Człuchowskiej, przy SP nr 12.

Inwestycje komunikacyjne

Ulepszeniu połączenia komunikacyjnego południowej części Gdańska z innymi dzielnicami miasta miałyby służyć nowe linie tramwajowe do śródmieścia i do Wrzeszcza. Komitet Wałęsy zaproponował, by doraźnie, do momentu, aż zostaną zrealizowane inwestycje tramwajowe, wprowadzić ekspresowe linie autobusowe z mniejszą liczbą przystanków niż na tradycyjnych liniach. Linie takie miałyby połączyć Gdańsk Południe z Oliwą oraz z dworcem kolejowym w Osowej.

"Chciałbym zaproponować po wyborach bilet miesięczny, który będzie integrował gdańskie autobusy i tramwaje z Szybką Koleją Miejską i oczywiście z Pomorską Koleją Metropolitalną. Ten bilet będzie zamykał się w cenie 99 zł, oczywiście w obrębie administracyjnym Gdańska" - zadeklarował Wałęsa.

Przedstawiciele jego komitetu zapowiedzieli powrót do koncepcji doprowadzenia do Gdańska Południe linii SKM. "SKM musi być kręgosłupem komunikacyjnym miasta. Oczywiście takie rozwiązanie musi odbywać się przy dobrej współpracy z marszałkiem województwa, ale również konkretnej partycypacji miasta" - dodał Wałęsa.