Jacek Jaśkowiak zaprzysiężony na prezydenta Poznania

Jacek Jaśkowiak (PO) złożył w poniedziałek w poznańskim ratuszu ślubowanie i został zaprzysiężony na prezydenta miasta. Jaśkowiak ubiegający się o reelekcję z ramienia Koalicji Obywatelskiej, wygrał wybory w pierwszej turze zdobywając 127 125 głosów, czyli 55,9 proc. poparcia.

Zdjęcie Jacek Jaśkowiak /Beata Zawrzel /Reporter

"Złożone przed chwilą ślubowanie traktuję jako ogromny zaszczyt i honor. Tym większy, że poznanianki i poznaniacy kierowanie swego miasta powierzyli mi już drugi raz. Swoją akceptację przyjętego kierunku zmian wyrazili jednoznacznie, o wyborze decydując po raz pierwszy w pierwszej turze, rekordową liczbą głosów. Serdecznie dziękuję za to poparcie i tak mocny mandat" - mówił Jaśkowiak.

Jaśkowiak podkreślił, że zdobyty mandat przyjmuje z wielką satysfakcją i radością, ale i jednocześnie z ogromną pokorą, "czując ciężar spoczywającej na mnie odpowiedzialności".

"Mieszkanki i mieszkańcy Poznania obdarzyli ogromnym zaufaniem nie tylko urzędującego prezydenta, ale i formację, która przez cztery lata współzarządzała miastem. To zdecydowany wyraz aprobaty dla dotychczasowych działań i sposobu, w jaki zaczęliśmy rozwijać Poznań, który staje się miejscem coraz bardziej przyjaznym dla mieszkańców. Systematycznie poprawiamy komfort ich codziennego życia dbając o ich potrzeby, a nie o wyimaginowany, marketingowy prestiż inwestycyjnych fajerwerków" - wskazał prezydent.

W tegorocznych wyborach samorządowych ubiegający się o reelekcję z ramienia Koalicji Obywatelskiej Jacek Jaśkowiak, zdobył w pierwszej turze wyborów 127 125 głosów, czyli 55,9 proc. poparcia. Pozostali kandydaci zdobyli: Tadeusz Zysk - 48 374 głosów (21,31 proc.), Tomasz Lewandowski - 17 402 głosów (7,66 proc.), Jarosław Pucek - 16 903 głosów (7,44 proc.), Dorota Bonk-Hammermeister - 7963 głosów (3,51 proc.), Przemysław Jakub Hinc - 5209 głosów (2,29 proc.), Wojciech Bratkowski - 4060 głosów (1,79 proc.).

W trakcie swoich dotychczasowych rządów Jaśkowiak wielokrotnie krytykował politykę obecnego rządu. Brał udział w demonstracjach Komitetu Obrony Demokracji, a także w Marszu Równości, który w tym roku objął swoim patronatem.

Do tegorocznych wyborów Jaśkowiak przystąpił z hasłem "Poznań - kierunek Europa!". Podkreślał, że nie będzie przekonywał do siebie poznaniaków "obietnicami metra, nowych stadionów, inwestycji za miliard lub dwa". "Mogę obiecać tylko, że będziemy robili wszystko, by ten kierunek, kierunek Europa, który przybraliśmy od początku sprawowania tego urzędu, że on będzie kontynuowany. Będziemy remontować torowiska (...). Będziemy kupować kolejne autobusy, tramwaje - Poznań będzie miastem nowoczesnym i obywatelskim" - przekonywał.

Prawnik, ekonomista, działacz sportowy i społeczny Jacek Jaśkowiak ma 54 lata. Pochodzi z Poznania, jest absolwentem prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Do Platformy Obywatelskiej wstąpił w 2013 r. Przez ostatnie kilkanaście lat prowadził własną działalność gospodarczą polegającą na obsłudze księgowej i doradczej zagranicznych przedsiębiorców.