Jacek Majchrowski: Nigdy nie byłem populistą

- Nigdy nie byłem populistą. Moje obietnice są wyłącznie obietnicami realnymi – mówił w piątek, kończąc kampanię wyborczą w Krakowie ubiegający się o reelekcję prezydent Jacek Majchrowski. Podkreślił, że "samorząd powinien być samorządem a nie przedłużeniem ramienia rządu".

Zdjęcie Jacek Majchrowski /Paweł Krawczyk /INTERIA.PL

"Nigdy nie byłem populistą. Moje obietnice są wyłącznie obietnicami realnymi. Tylko takimi, które można spełnić z różnych względów, głównie finansowych, bo miasto ma określony budżet, którego nie można przekraczać" - mówił Majchrowski. "Tylko to, co jest możliwe będzie robione" - podkreślił.

Reklama

Dodał, że jego kontrkandydaci w swoich programach mówili "że będą zwalczać smog przy pomocy pana premiera na przykład". "Wygląda na to, że się przyjdzie, pan premier pstryknie palcami i już nie będzie smogu w Krakowie" - mówił Majchrowski. Przywołał też pomysł budowy basenów na Wiśle, który - jak zauważył - pojawił się także w kampanii w Warszawie.

"Krakowianie mogliby, czy powinni postawić na mnie, chociażby przechadzając się po mieście i przypominając sobie, jak to miasto wyglądało 20 lat temu, a jak wygląda teraz" - powiedział Majchrowski.

"Ja nigdy nie obiecywałem rzeczy niemożliwych do zrobienia. Zawsze byłem osobą, która przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji musiała się zastanowić, musiała mieć dane, musiała sprawdzić wszystko, dopiero wtedy robiła" - podkreślił. "To, co obiecywałem, też zostanie zrobione" - zapewnił, mówiąc, że jego obietnice z kampanii są już wpisane do inwestycyjnej części przyszłorocznego budżetu Krakowa.

Ubiegający się o reelekcję prezydent Krakowa podziękował wszystkim, z którymi spotykał się w kampanii oraz tym, którzy wspierali go na Facebooku. "Mam nadzieję, że te głosy na Facebooku przełożą się na te głosy przy urnach" - powiedział.

"Niemrawa" kampania?

Ocenił, że kampania wyborcza była "spokojna, żeby nie powiedzieć niemrawa". "Przebiegała bez większych trudności, bez większych zawirowań, bez większych fajerwerków i bez - w zdecydowanej większości - napastliwości. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy to uszanowali i w sposób kulturalny się odnosili" - powiedział Majchrowski.

"Kampania była dosyć merytoryczna, wszyscy kontrkandydaci przedstawiali swoje programy. Te programy były mniej lub bardziej ogólne, ale było tam trochę kwestii, które można wziąć pod uwagę i włączyć do realizacji" - ocenił. Jak dodał z reguły były to sprawy pokrywające się z jego własnym programem.

"Tak dla Jacka"

Majchrowski podziękował także tym, którzy po I turze przeprowadzili kampanię "Tak dla Jacka", polegającą na wywieszaniu w różnych miejscach Krakowa transparentów i banerów oraz robieniu sobie zdjęć z tabliczkami nawołującymi do głosowania 4 listopada na niego.

"Zachęcam wszystkich, żeby wzięli udział wyborach. Żebyście Państwo nie byli nigdy w tej sytuacji, że potem będziecie sobie pluć w brodę, żałować, że nie uczestniczyliście, że ktoś za Was podjął decyzję. Podejmujcie Państwo decyzję sami. Rozumiem, że mimo pięknej pogody zdążycie Państwo wrócić, żeby przed g. 21 w niedzielę zagłosować" - powiedział Majchrowski.

Pytany, czy bierze pod uwagę możliwość przegranej mówił, że "zawsze trzeba mieć takie poczucie". "Jeżeli ktoś startuje do wyborów z założeniem, że nie ma innego wyjścia, jak tylko wygrana, to jest w błędzie. Sondaże są co prawda bardzo dobre dla mnie, ale ostatecznym sondażem jest wrzucenia kartki do urny" - powiedział.

Zdjęcie Jacek Majchrowski, Małgorzata Wassermann / Filip Radwański/Jarosław Praszkiewicz / Agencja FORUM

"Wassermann jest zależna od PiS-u"

Poproszony o ocenę swojej kontrkandydatki Majchrowski mówił, że "jej działania, czy sposób działania, pokazują absolutną zależność w stosunku do partii, którą ona reprezentuje". "Samorząd powinien być samorządem a nie przedłużeniem ramienia rządu, a w tym wypadku tak by to było" - ocenił.

Zdaniem Majchrowskiego nie należy porównywać kampanii wybiorczej w Krakowie z tą, która toczyła się w Warszawie. W jego ocenie "kampania warszawska była w dużej mierze kampania nielegalną". "Używano sformułowania, że to prekampania, ale tak naprawdę od wielu miesięcy obaj kontrkandydaci spotykali się kampanijnie rozdając kiełbaski i jabłuszka. Tutaj byliśmy świadkami tylko obwarzanków" - powiedział.

W II turze wyborów w najbliższą niedzielę Jacek Majchrowski startujący z poparciem Koalicji Obywatelskiej zmierzy się z kandydatką Zjednoczonej Prawicy Małgorzatą Wassermann. W pierwszej turze wyborów Majchrowski uzyskał 45,84 proc, Wassermann zdobyła 31,88 proc. głosów.

Małgorzata Wosion-Czoba